HOME SPORTS SPORT LAIN

Kisah Haru Atlet Kickboxing Riyan Jefri, Ayah Meninggal saat Persiapan SEA Games 2025 hingga Persembahkan Emas untuk Kado Natal Keluarga

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 26 Desember 2025 |12:34 WIB
Kisah Haru Atlet Kickboxing Riyan Jefri, Ayah Meninggal saat Persiapan SEA Games 2025 hingga Persembahkan Emas untuk Kado Natal Keluarga
Riyan Jefri meraih medali emas SEA Games 2025. (Foto: Kemenpora)
A
A
A

KISAH menyentuh datang dari atlet kickboxing Indonesia, Riyan Jefri. Dia persembahkan medali emas SEA Games 2025 sebagai kado Natal untuk keluarga.

Riyan Jefri Hamonangan Lumbanbatu sukses berjaya di SEA Games 2025 karena meraih medali emas. Berkat kiprahnya, Indonesia pun bisa sabet status juara 2 di SEA Games 2025.

Medali SEA Games 2025

1. Kiprah Manis

Riyan mengatakan persaingan dalam SEA Games 2025 memang sangat ketat karena lawan-lawan punya kualitas. Jadi, untuk meraih medali tersebut, dia butuh perjuangan dan kerja keras yang tidak main-main.

Pria asal Pematangsiantar, Sumatera Utara, itu mampu menumbangkan wakil tuan rumah, Jakkrit Kongtook. Kemenangan itu tersaji dalam laga final nomor K1-60 kilogram di John Paul II Sports Center, Assumption University, Bang Sao Thong District, Samut Prakan.

“Pertandingan sangat begitu ketat. Momen 10 detik terakhir, saya manfaatkan semaksimal mungkin dengan melakukan tendangan dan pukulan ke lawan. Akhirnya saya menang dengan skor tipis dan meraih emas,” kata Riyan dalam keterangannya, Jumat (26/12/2025).

2. Persiapan Panjang

Atlet berusia 24 tahun itu mengatakan keberhasilan ini tidak lepas dari persiapan panjang yang dijalaninya. SEA Games menjadi debut Riyan di ajang olahraga terbesar Asia Tenggara itu.

“Program latih tanding di Uzbekistan, Kirgistan, dan di Jakarta sangat membantu, terutama untuk menambah pengalaman dan mental bertanding di atas ring,” ucap Riyan.

 

Telusuri berita Sport lainnya
