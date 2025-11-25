Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Kisah Miris Jorge Lorenzo, Juara Dunia MotoGP yang Pensiun Dini karena Cedera Tulang Belakang hingga Nyaris Lumpuh

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 25 November 2025 |17:05 WIB
Kisah Miris Jorge Lorenzo, Juara Dunia MotoGP yang Pensiun Dini karena Cedera Tulang Belakang hingga Nyaris Lumpuh
Jorge Lorenzo kala mentas di MotoGP. (Foto: MotoGP)
A
A
A

KISAH miris Jorge Lorenzo menarik diulas. Juara dunia MotoGP ini harus pensiun dini karena cedera tulang belakang hingga nyaris lumpuh.

Karier ciamik pernah diukir Lorenzo di MotoGP hingga membuahkan 3 gelar juara dunia. Tetapi, pembalap asal Spanyol itu juga pernah merasakan momen-momen sulit dalam kariernya karena cedera parah yang mendera.

jorge lorenzo foto bagas abdiel

1. Pensiun Dini

Lorenzo pensiun dini pada 2019. Kala itu, musim debutnya di Repsol Honda tak berjalan mulus. Lorenzo harus tertatih-tatih sejak balapan utama karena kesulitan adaptasi dengan motor Honda.

Pada balapan perdana MotoGP 2019, Lorenzo bahkan hanya finis di urutan ke-13. Lalu, dia tercecer lagi dari 10 besar di seri kedua yang berlangsung di MotoGP Argentina.

Total, dari 18 seri balapan yang telah dilangsungkan di MotoGP 2019, pembalap berjuluk X-Fuera itu belum pernah sekalipun finis di posisi 10 besar. Raihan terbaik yang bisa dicapai Lorenzo adalah finis ke-11 kala melakoni MotoGP Prancis pada pertengahan Mei 2019.

Musim balap 2019 pun menjadi musim terburuk bagi Lorenzo sepanjang berkiprah di pentas MotoGP. Puncak kemalangan Lorenzo terjadi saat kecelakaan di MotoGP Belanda 2019 yang digelar di Sirkuit Assen.

Kecelakaan parah itu membuat tulang belakang Lorenzo patah pada ruas keenam. Bahkan, Lorenzo nyaris lumpuh. Karena kondisi itu, Lorenzo akhirnya putuskan pensiun.

"Cedera mempercepat keputusan saya untuk pensiun. Bila tak cedera, saya akan tetap berusaha untuk menjadi pembalap Honda. Ketika kami mulai, saya mengalami lima cedera serius. Terakhir kali, saya memukul kepala, saya tidak dapat mengingat apa pun," kata Lorenzo, dikutip dari Marca.

 

Halaman:
1 2
