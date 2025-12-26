Kaleidoskop 2025: Ciptakan Banyak Sejarah di Thailand, Indonesia Bawa Pulang 91 Medali Emas dan Status Runner-up!

TAHUN 2025 ditutup dengan tinta emas bagi dunia olahraga Indonesia. Pesta olahraga terbesar se-Asia Tenggara, SEA Games 2025 yang berlangsung di Thailand, resmi berakhir pada Sabtu, 20 Desember 2025.

Stadion Rajamangala, Bangkok, menjadi saksi bisu kemeriahan upacara penutupan yang sekaligus menandai keberhasilan Kontingen Indonesia mencetak rekor baru yang melampaui segala ekspektasi.

1. Lampaui Target dan Rekor Tandang 30 Tahun

Indonesia secara resmi mengukuhkan diri sebagai runner-up klasemen akhir SEA Games 2025. Skuad Merah Putih membawa pulang total 333 medali, yang terdiri dari 91 emas, 111 perak, dan 131 perunggu.

Pencapaian 91 medali emas ini tidak hanya sekadar angka, namun sebuah kemenangan telak atas target awal yang ditetapkan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) sebesar 80 emas.

Menpora RI, Erick Thohir, menyebut pencapaian ini sebagai bukti nyata mental juara atlet Indonesia. Posisi kedua ini juga memiliki makna historis yang sangat kuat, Indonesia berhasil menyamai rekor terbaik saat berlaga di luar kandang yang pernah diraih 30 tahun silam pada SEA Games 1995 di Chiang Mai.

"Ini bukti nyata semangat juang, kerja keras, dan mental juara atlet Indonesia mampu membawa Merah Putih berkibar gagah di podium tertinggi," tegas Erick.

2. Efek Bonus Rp1 Miliar

Di balik performa atlet yang tampil luar biasa, terdapat peran besar dari dukungan pemerintah. Ketua Komite Olimpiade Indonesia (NOC Indonesia), Raja Sapta Oktohari, mengungkapkan bahwa para atlet tampil "menggila" setelah Presiden RI Prabowo Subianto memberikan wejangan dan janji bonus fantastis sebesar Rp1 miliar bagi setiap peraih medali emas. Angka ini naik hampir dua kali lipat dibandingkan edisi sebelumnya yang hanya sebesar Rp525 juta.

Bukan hanya soal nominal, perhatian personal Presiden Prabowo yang kerap melakukan komunikasi langsung dengan atlet—seperti saat tim berkuda meraih kemenangan—menjadi bahan bakar moral yang luar biasa. Kesejahteraan yang terjamin melalui peningkatan bonus ini membuat para atlet bisa fokus penuh memberikan yang terbaik tanpa mengkhawatirkan masa depan mereka.