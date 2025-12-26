Kisah di Balik Emas Menembak SEA Games 2025: Perjuangan Dewi Laila Tahan Mual saat Hamil demi Indonesia

PRESTASI luar biasa ditorehkan oleh atlet menembak Indonesia, Dewi Laila Mubarokah, pada ajang SEA Games 2025 di Thailand. Di tengah kondisi mengandung alias berbadan dua, Dewi sukses membuktikan kehamilan bukanlah penghalang untuk mengharumkan nama bangsa.

Dua medali emas berhasil Dewi bawa pulang dari nomor 10 meter Air Rifle beregu putri dan 10 meter Air Rifle perseorangan putri.

1. Perjuangan Melawan Mual di Tengah Pelatnas

Momen emas ini terasa sangat istimewa karena Dewi meraihnya saat usia kehamilannya menginjak empat bulan. Perjalanan menuju podium tertinggi di Thailand tidaklah mudah.

Sejak mengetahui dirinya hamil, Dewi tetap berkomitmen mengikuti seluruh rangkaian Pemusatan Latihan Nasional (Pelatnas), mulai dari tes fisik hingga berbagai kejuaraan. Tantangan terberat justru dirasakannya pada awal masa kehamilan.

dewi laila mubarokah foto ig @timindonesiaofficial

Atlet kelahiran Kabupaten Cirebon ini mengaku sempat mengalami mual hebat yang luar biasa. Namun, demi profesionalisme dan fokus pada target, ia memilih untuk memendam rasa tidak nyaman tersebut sendirian dan hanya berbagi cerita dengan sang suami.

"Pas awal-awal mual. Tapi ditahan sendiri. Cuma cerita ke suami,” ujar Dewi, dikutip dari laman resmi Kemenpora, Jumat (26/12/2025).

Kegigihan putri pasangan Ilyas dan Mirah ini akhirnya terbayar tuntas dengan ketenangan yang ia tunjukkan saat membidik sasaran di arena pertandingan.