HOME SPORTS SPORT LAIN

Raih 91 Emas di SEA Games 2025, NOC Indonesia: Wejangan Presiden Prabowo Bikin Atlet Indonesia Menggila

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 25 Desember 2025 |15:21 WIB
Raih 91 Emas di SEA Games 2025, NOC Indonesia: Wejangan Presiden Prabowo Bikin Atlet Indonesia Menggila
Medali SEA Games 2025. (Foto: Instagram/@timindonesiaofficial)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Komite Olimpiade Indonesia (NOC Indonesia), Raja Sapta Oktohari, mengungkap kesuksesan Kontingen Merah Putih di SEA Games 2025. Dia menilai hasil manis ini diraih tak luput dari peran Presiden RI, Prabowo Subianto.

Okto mengatakan wejangan serta janji bonus sebesar Rp1 miliar untuk peraih medali emas membuat para atlet tampil menggila di ajang tersebut. Alhasil, Indonesia bisa jadi runner-up di SEA Games 2025 dengan raihan emas mencapai 91 medali.

Prabowo Ucapkan Selamat Natal 2025, Ajak Rakyat Indonesia Perkuat Semangat Gotong Royong

1. Bonus Besar

Bonus atlet peraih medali emas SEA Games naik nyaris dua kali lipat dari edisi sebelumnya. Diketahui, bonus untuk peraih medali emas pada SEA Games 2023 sebesar Rp525 juta.

Okto, sapaan akrab Raja Sapta Oktohari, mengaku cukup terkejut ketika Presiden Prabowo menjanjikan nominal sebesar itu. Ternyata, janji tersebut terbukti jitu karena Kontingen Merah Putih tampil moncer di SEA Games 2025.

“Kalau bonus tentunya, ini kan hal yang sangat luar biasa. Sebelum kita berangkat, tiba-tiba kita dikagetkan oleh bonus yang begitu besar, perhatian yang begitu besar oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto,” kata Okto di Jakarta, dikutip Kamis (25/12/2025).

“Dengar bonus semuanya menggila dan atlet-atlet kita di Bangkok, di Thailand itu betul-betul menggila semuanya. Dan semua dilaporkan secara periodik dari Menkora kepada Presiden,” ungkapnya.

 

Halaman:
1 2
