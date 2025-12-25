Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

SEA Games 2025 Thailand Prioritaskan Cabor Olimpiade, Ajang Pemanasan untuk Asian Games hingga Olimpiade

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 25 Desember 2025 |12:32 WIB
SEA Games 2025 Thailand Prioritaskan Cabor Olimpiade, Ajang Pemanasan untuk Asian Games hingga Olimpiade
SEA Games 2025 Thailand. (Foto: Instagram/@badmintonblahblah)
A
A
A

SEA Games 2025 yang digelar di Thailand tuai pujian. Selain karena penyelenggaraan yang berjalan lancar, SEA Games 2025 juga disanjung karena prioritaskan cabang olahraga (cabor) Olimpiade.

Bahkan, jumlah cabor Olimpiade ini lebih dari separuh total cabor yang dipertandingkan di SEA Games 2025. Hal ini tentunya jadi ajang pemanasan baik bagi para atlet jelang berlaga di Asian Games dan Olimpiade.

Medali SEA Games 2025

1. Prioritaskan Cabor Olimpiade

Dilansir dari Seasia Goal, Kamis (25/12/2025), dari 78 cabang olahraga yang dipertandingkan di SEA Games 2025 di Thailand, 53 di antaranya adalah cabang olahraga Olimpiade. Dengan begitu, separuh lebih dari cabor yang dipertandingkan merupakan cabor Olimpiade.

Thailand benar-benar mengurangi cabang olahraga non-Olimpiade dan tradisional. Tak ayal, tuan rumah dapat apresiasi tinggi.

“Patut diapresiasi bahwa SEA Games 2025 di Thailand memprioritaskan cabang olahraga Olimpiade dan mengurangi cabang olahraga non-Olimpiade dan tradisional,” tulis Seasia Goal.

“Ini merupakan persiapan yang baik bagi para atlet menjelang Asian Games dan Olimpiade 2028,” lanjutnya.

Usai SEA Games 2025, para atlet akan bersiap menghadapi ajang-ajang penting lain. Ada Asian Games yang akan digelar pada 2026 dan juga Olimpiade pada 2028.

 

Telusuri berita Sport lainnya
