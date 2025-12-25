Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

5 Negara yang Berikan Bonus Terbesar di SEA Games 2025, Nomor 1 Indonesia Tembus Rp1 Miliar!

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 25 Desember 2025 |09:02 WIB
5 Negara yang Berikan Bonus Terbesar di SEA Games 2025, Nomor 1 Indonesia Tembus Rp1 Miliar!
Rizki Juniansyah sabet medali emas di SEA Games 2025. (Foto: Instagram/@timindonesiaofficial)
A
A
A

LIMA negara yang berikan bonus terbesar di SEA Games 2025 menarik diulas. Salah satunya ada Indonesia yang bonusnya tembus Rp1 miliar!

Ya, perhelatan pesta olahraga multievent terakbar di Asia Tenggara, SEA Games 2025, telah rampung digelar. Kontingen dari sejumlah negara sukses besar di ajang tersebut karena bisa meraih banyak medali.

Guna mengapresiasi kerja keras para atlet tersebut, pemerintah dari berbagai negara kerap menjanjikan bonus bernilai fantastis. Lantas, negara mana sajakah itu?

Dilansir dari Seasia Goal, berikut 5 negara yang berikan bonus terbesar di SEA Games 2025:

1. Indonesia

Timnas Futsal Indonesia raih medali emas dan perak di SEA Games 2025. (Foto: Aziz Indra/Okezone)

Di urutan pertama negara yang berikan bonus terbesar di SEA Games 2025, ada Indonesia. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, diketahui menjanjikan bonus sebesar Rp1 miliar untuk para atlet yang meraih medali emas di SEA Games 2025.

Pada ajang SEA Games 2025, kontingen Indonesia pun berjaya. Mereka finis sebagai runner-up usai total meraih 333 medali, dengan rincian ada 91 emaas, 112 perak, dan 130 perunggu.

2. Thailand

Gara-Gara Dikalahkan Timnas Futsal Indonesia di SEA Games 2025, Thailand Ditinggalkan sang Pelatih

Kedua, ada Thailand. Berstatus tuan rumah, Thailand sukses besar di SEA Games 2025 hingga keluar jadi juara umum.

Total, kontingen Thailand meraih 495 medali, dengan rincian ada 233 emas, 154 perak, dan 108 perunggu. Pemerintah Thailand pun janjiakn bonus medali emas sebesar USD9.619 atau sekira Rp160 juta sesuai dengan Dana Pengembangan Olahraga Nasional (SAT).

Ada usulan untuk meningkatkan bonus menjadi USD16.036 atau sekira Rp268 juta, namun ini masih membutuhkan persetujuan kabinet. Jumlahnya tetap berbeda jauh jika dibandingkan dengan Indonesia.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/43/3191692/andi_jerni-4S1e_large.jpg
Luruskan Kabar Intimidasi, Raja Sapta Oktohari Ungkap Fakta Penyelamatan Medali Andi Jerni
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/43/3191682/noc_indonesia-mXYR_large.jpg
Klarifikasi Polemik Kickboxing SEA Games 2025, NOC Indonesia: Semua Sudah Sesuai Regulasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/43/3191679/erick_thohir-jAsE_large.jpg
Indonesia Lampaui Target Emas di Thailand, Menpora Langsung Geber Evaluasi Menuju Asian Games 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/43/3191735/intan_violine-frDS_large.jpg
Kisah Perjuangan Intan Violine, Ratu Jalan Cepat Indonesia yang Kini Bidik Olimpiade Usai Raih Emas SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/43/3191659/emilia_nova-2h4p_large.jpg
Ini Alasan Tim Atletik Indonesia Mampu Sumbang Banyak Medali di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/43/3191588/kontingen_indonesia_mampu_melampaui_target_80_emas_di_sea_games_2025-PsJx_large.jpeg
SEA Games 2025: Lampaui Target 80 Emas, Indonesia Tunjukkan Konsistensi Prestasi Atlet Nasional
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement