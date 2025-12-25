5 Negara yang Berikan Bonus Terbesar di SEA Games 2025, Nomor 1 Indonesia Tembus Rp1 Miliar!

LIMA negara yang berikan bonus terbesar di SEA Games 2025 menarik diulas. Salah satunya ada Indonesia yang bonusnya tembus Rp1 miliar!

Ya, perhelatan pesta olahraga multievent terakbar di Asia Tenggara, SEA Games 2025, telah rampung digelar. Kontingen dari sejumlah negara sukses besar di ajang tersebut karena bisa meraih banyak medali.

Guna mengapresiasi kerja keras para atlet tersebut, pemerintah dari berbagai negara kerap menjanjikan bonus bernilai fantastis. Lantas, negara mana sajakah itu?

Dilansir dari Seasia Goal, berikut 5 negara yang berikan bonus terbesar di SEA Games 2025:

1. Indonesia

Di urutan pertama negara yang berikan bonus terbesar di SEA Games 2025, ada Indonesia. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, diketahui menjanjikan bonus sebesar Rp1 miliar untuk para atlet yang meraih medali emas di SEA Games 2025.

Pada ajang SEA Games 2025, kontingen Indonesia pun berjaya. Mereka finis sebagai runner-up usai total meraih 333 medali, dengan rincian ada 91 emaas, 112 perak, dan 130 perunggu.

2. Thailand

Kedua, ada Thailand. Berstatus tuan rumah, Thailand sukses besar di SEA Games 2025 hingga keluar jadi juara umum.

Total, kontingen Thailand meraih 495 medali, dengan rincian ada 233 emas, 154 perak, dan 108 perunggu. Pemerintah Thailand pun janjiakn bonus medali emas sebesar USD9.619 atau sekira Rp160 juta sesuai dengan Dana Pengembangan Olahraga Nasional (SAT).

Ada usulan untuk meningkatkan bonus menjadi USD16.036 atau sekira Rp268 juta, namun ini masih membutuhkan persetujuan kabinet. Jumlahnya tetap berbeda jauh jika dibandingkan dengan Indonesia.