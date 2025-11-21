Menpora Erick Thohir Bangga Tim Atletik Indonesia Cetak Sejarah di ASEAN

JAKARTA – Menpora RI, Erick Thohir, bangga dengan keberhasilan Timnas Atletik Indonesia pada Kejuaraan Atletik Asia Tenggara U-18 dan U-20 2025. Pasalnya, mereka sukses menjadi juara umum!

Kejuaraan kelompok umur bergengsi se-ASEAN tersebut diketahui berlangsung di Sumatera Utara pada 15-18 November. Berstatus sebagai tuan rumah, Indonesia berhasil mencetak sejarah.

1. Raih 14 Emas

Tim Atletik Indonesia keluar sebagai juara umum usai meraup 45 medali dengan rincian 14 emas, 15 perak, dan 16 perunggu. Prestasi inilah yang membuat skuad Merah Putih mengukir tinta sejarah.

“Alhamdulillah, Tim Atletik Indonesia berhasil mencatat sejarah dengan menjadi Juara Umum untuk pertama kali pada Kejuaraan Atletik Asia Tenggara 2025 U-18 dan U-20 di Sumatera Utara pada 15-18 November 2025,” tulis Erick dalam Instagram @erickthohir, dikutip Jumat (21/11/2025).

“Timnas Atletik Indonesia menjadi juara umum setelah meraih 45 medali dengan rincian 14 emas, 15 perak, dan 16 perunggu,” sambung pria yang juga Ketua Umum PSSI itu.

2. Potensial

Erick menyebut prestasi membanggakan ini sekaligus menjadi bukti Indonesia memiliki atlet potensial pada cabor atletik. Ia menegaskan, pemerintah, dalam hal ini Kemenpora akan terus memberikan dukungan penuh kepada cabor atletik yang menjadi salah satu cabor unggulan Indonesia.