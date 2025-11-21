Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Menpora Erick Thohir Bangga Tim Atletik Indonesia Cetak Sejarah di ASEAN

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 21 November 2025 |08:55 WIB
Menpora Erick Thohir Bangga Tim Atletik Indonesia Cetak Sejarah di ASEAN
Erick Thohir bangga Timnas Atletik Indonesia cetak sejarah di ASEAN (Foto: Dok. Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Menpora RI, Erick Thohir, bangga dengan keberhasilan Timnas Atletik Indonesia pada Kejuaraan Atletik Asia Tenggara U-18 dan U-20 2025. Pasalnya, mereka sukses menjadi juara umum!

Kejuaraan kelompok umur bergengsi se-ASEAN tersebut diketahui berlangsung di Sumatera Utara pada 15-18 November. Berstatus sebagai tuan rumah, Indonesia berhasil mencetak sejarah.

1. Raih 14 Emas

Atletik PON XXI Aceh-Sumut 2024 (Foto: PB PON)

Tim Atletik Indonesia keluar sebagai juara umum usai meraup 45 medali dengan rincian 14 emas, 15 perak, dan 16 perunggu. Prestasi inilah yang membuat skuad Merah Putih mengukir tinta sejarah. 

“Alhamdulillah, Tim Atletik Indonesia berhasil mencatat sejarah dengan menjadi Juara Umum untuk pertama kali pada Kejuaraan Atletik Asia Tenggara 2025 U-18 dan U-20 di Sumatera Utara pada 15-18 November 2025,” tulis Erick dalam Instagram @erickthohir, dikutip Jumat (21/11/2025).

“Timnas Atletik Indonesia menjadi juara umum setelah meraih 45 medali dengan rincian 14 emas, 15 perak, dan 16 perunggu,” sambung pria yang juga Ketua Umum PSSI itu.

2. Potensial

Erick menyebut prestasi membanggakan ini sekaligus menjadi bukti Indonesia memiliki atlet potensial pada cabor atletik. Ia menegaskan, pemerintah, dalam hal ini Kemenpora akan terus memberikan dukungan penuh kepada cabor atletik yang menjadi salah satu cabor unggulan Indonesia.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/01/43/3151714/pb_pasi_menunjuk_kota_solo_sebagai_tuan_rumah_kongres_dan_kejurnas_atletik_2025-qayH_large.jpg
PB PASI Tunjuk Kota Solo Jadi Tuan Rumah Kongres dan Kejurnas Atletik 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/22/43/3088678/hadapi-kejuaraan-dunia-dan-sea-games-2025-gymnastics-indonesia-gelar-pelatnas-di-jakarta-dan-tokyo-KuQlzTss4E.jpg
Hadapi Kejuaraan Dunia dan SEA Games 2025, Gymnastics Indonesia Gelar Pelatnas di Jakarta dan Tokyo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/21/43/3037420/pb-pasi-tunjuk-apparel-resmi-timnas-atletik-indonesia-VX6Kep6Dcr.jpeg
PB PASI Tunjuk Apparel Resmi Timnas Atletik Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/03/43/2991848/penjelasan-koi-soal-lalu-muhammad-zohri-dan-odekta-elvina-yang-masih-berjuang-untuk-olimpiade-paris-2024-ilhsr29pjl.jpg
Penjelasan KOI soal Lalu Muhammad Zohri dan Odekta Elvina yang Masih Berjuang untuk Olimpiade Paris 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/06/43/2915279/kompetisi-atletik-pelajar-sac-indonesia-2023-dki-jakarta-banten-qualifiers-pecahkan-rekor-100-meter-di-nomor-lari-putri-hingga-pertahankan-gelar-di-nomor-estafet-putra-ZQ0Ee91oPM.jpg
Kompetisi Atletik Pelajar SAC Indonesia 2023 DKI Jakarta & Banten Qualifiers Pecahkan Rekor 100 Meter di Nomor Lari Putri hingga Pertahankan Gelar di Nomor Estafet Putra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/03/43/2856989/pelari-somalia-ini-cetak-rekor-lari-100-meter-paling-lambat-di-dunia-diduga-keponakan-pejabat-federasi-atletik-somalia-x1dXt6kVum.jpg
Pelari Somalia Ini Cetak Rekor Lari 100 Meter Paling Lambat di Dunia, Diduga Keponakan Pejabat Federasi Atletik Somalia
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement