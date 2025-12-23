Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Kemenpora Pastikan Bonus SEA Games 2025 Segera Cair Sesuai Arahan Presiden

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 23 Desember 2025 |12:04 WIB
Kemenpora Pastikan Bonus SEA Games 2025 Segera Cair Sesuai Arahan Presiden
Emilia Nova sumbang medali emas untuk Indonesia di SEA Games 2025. (Foto: NOC Indonesia/Rizki Fitrianto)
A
A
A

JAKARTA – Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora) menegaskan bahwa pemberian bonus bagi para pahlawan olahraga di SEA Games 2025 akan terealisasi sesuai janji Presiden Prabowo Subianto. Kepastian mengenai apresiasi bagi para atlet berprestasi ini dikonfirmasi langsung oleh Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, Surono.

Surono belum bisa memastikan tanggal spesifik kapan bonus untuk para atlet peraih medali emas tersebut akan dicairkan. Namun, ia menjamin bahwa seluruh proses distribusi bonus akan dilakukan melalui prosedur resmi yang berlaku demi memastikan ketepatan sasaran.

"Bonus tetap sesuai dengan janji dari Bapak Presiden. Mungkin dalam waktu tidak terlalu lama kita sudah dapat skenario,” kata Surono di Kantor Kemenpora, dikutip Selasa (23/12/2025).

“Mudah-mudahan Bapak Menteri akan segera untuk melaporkan ke Bapak Presiden. Apabila nanti petunjuk dari Bapak Presiden ya kami segera eksekusi," sambungnya.

1. Rincian Nominal dan Apresiasi Emas

Terkait besaran angka, Presiden Prabowo sebelumnya telah menjanjikan bonus fantastis sebesar Rp1 miliar bagi setiap peraih medali emas di ajang SEA Games 2025. Langkah ini diambil sebagai bentuk penghargaan tertinggi negara atas kerja keras para atlet di kancah internasional.

Deputi Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora, Surono. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)
Deputi Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora, Surono. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)

"Kan tadi, kemarin disampaikan Pak Menteri bahwa emas (Rp) 1 M (miliar). Kemudian perbedaan. Karena emas ini sangat luar biasa menentukan peringkat, maka seharusnya emas lebih dihargai, daripada, tetap semua dihargai. Tapi antara emas dan perak ya agak lumayan lah itu kan pernyataan dari Bapak Menteri," terang Surono.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/43/3191406/timnas_indonesia_u_22-5ceB_large.jpg
Gagal di SEA Games 2025, Timnas Indonesia U-22 dan Sejumlah Cabor Terancam Sanksi Kemenpora
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/43/3191373/kontingen_indonesia_berhasil_lampaui_target_80_medali_emas_sea_games_2025-ASJz_large.jpg
Lampaui Target Medali Emas, Kesuksesan Kontingen Indonesia di SEA Games 2025 Dapat Terjadi karena Hal Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/43/3191271/alfin_daniel_bersama_mcentee_catherine-cong_large.jpg
Kisah Romantis Tak Biasa Pevoli Indonesia Alfin Daniel dengan Penerjemah Supercantik Thailand McEntee Catherine di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/43/3191248/martina_ayu_pratiwi-CSy6_large.jpg
Kisah Martina Ayu Pratiwi, Atlet Supercantik Indonesia yang Resmi Jadi Peraih Medali SEA Games 2025 Terbanyak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/43/3191193/ayustina_delia_priatna-KlDR_large.jpg
Kisah Sukses Atlet Sepeda Ayustina Delia, Taklukkan Tiga Nomor Berbeda demi Medali SEA Games 2025.
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/43/3191192/tim_balap_sepeda_indonesia_di_sea_games_2025-to7c_large.jpg
Sumbang 11 Medali, ICF Sanjung Perjuangan Tim Balap Sepeda Indonesia di SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement