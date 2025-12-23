Kemenpora Pastikan Bonus SEA Games 2025 Segera Cair Sesuai Arahan Presiden

JAKARTA – Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora) menegaskan bahwa pemberian bonus bagi para pahlawan olahraga di SEA Games 2025 akan terealisasi sesuai janji Presiden Prabowo Subianto. Kepastian mengenai apresiasi bagi para atlet berprestasi ini dikonfirmasi langsung oleh Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, Surono.

Surono belum bisa memastikan tanggal spesifik kapan bonus untuk para atlet peraih medali emas tersebut akan dicairkan. Namun, ia menjamin bahwa seluruh proses distribusi bonus akan dilakukan melalui prosedur resmi yang berlaku demi memastikan ketepatan sasaran.

"Bonus tetap sesuai dengan janji dari Bapak Presiden. Mungkin dalam waktu tidak terlalu lama kita sudah dapat skenario,” kata Surono di Kantor Kemenpora, dikutip Selasa (23/12/2025).

“Mudah-mudahan Bapak Menteri akan segera untuk melaporkan ke Bapak Presiden. Apabila nanti petunjuk dari Bapak Presiden ya kami segera eksekusi," sambungnya.

1. Rincian Nominal dan Apresiasi Emas

Terkait besaran angka, Presiden Prabowo sebelumnya telah menjanjikan bonus fantastis sebesar Rp1 miliar bagi setiap peraih medali emas di ajang SEA Games 2025. Langkah ini diambil sebagai bentuk penghargaan tertinggi negara atas kerja keras para atlet di kancah internasional.

Deputi Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora, Surono. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)

"Kan tadi, kemarin disampaikan Pak Menteri bahwa emas (Rp) 1 M (miliar). Kemudian perbedaan. Karena emas ini sangat luar biasa menentukan peringkat, maka seharusnya emas lebih dihargai, daripada, tetap semua dihargai. Tapi antara emas dan perak ya agak lumayan lah itu kan pernyataan dari Bapak Menteri," terang Surono.