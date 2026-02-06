Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Pelatih Kontroversial China Ferguso, Akui Terpesona dengan Kecepatan Hendra Setiawan meski Sudah Berumur

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 06 Februari 2026 |15:18 WIB
Kisah Pelatih Kontroversial China Ferguso, Akui Terpesona dengan Kecepatan Hendra Setiawan meski Sudah Berumur
Kisah pelatih kontroversial China yang kagum dengan Hendra Setiawan menarik untuk diulas (Foto: PBSI)
A
A
A

KISAH pelatih kontroversial China Ferguso yang terpesona dengan kecepatan Hendra Setiawan menarik untuk diulas. Sebab, jarang-jarang ada pemain sepertinya!

Hendra Setiawan memang sudah pensiun sejak Januari 2025. Namun, pria asal Jawa Tengah it uterus jadi perbincangan karena kehebatannya semasa aktif bermain.

1. Kecepatan di Depan Net

Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan di Indonesia Masters 2025 (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)
Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan di Indonesia Masters 2025 (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)

Salah satu yang cukup terekam dalam ingatan adalah kecepatannya di usia senja. Ia pernah menunjukkan kepiawaian itu saat berhadapan dengan Liang Wei Keng/Wang Chang di semifinal Malaysia Masters 2022.

Beberapa kali, kecepatan Hendra di depan net membuat wakil China itu tidak dapat berkutik. Terang saja, pelatih Liang/Wang, Chen Qi Qiu, terkejut. Betapa tidak, saat itu sang pebulu tangkis sudah berusia 37 tahun.

Pelatih yang akrab disapa Ferguso itu seakan tidak percaya dengan kecepatan tangan dan kaki Hendra. Sebab, pemain seusianya biasanya sudah gantung sepatu atau mulai digerogoti fisik.

Kemampuan Hendra memang bukan kaleng-kaleng. Saking hebatnya, pencinta bulu tangkis Indonesia sampai menyebutnya sebagai Dewa Hendra!

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/06/40/3199978/simak_kisah_pramudya_kusumawardana_dan_yeremia_rambitan_yang_sempat_perang_dingin_di_lapangan-P8RY_large.jpg
Kisah Pramudya Kusumawardana dan Yeremia Rambitan, Ganda Putra yang Sempat Perang Dingin di Lapangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/06/40/3199967/simak_kisah_susy_susanti_yang_ternyata_tak_pernah_raih_medali_emas_asian_games-5eIW_large.jpg
Kisah Susy Susanti, Legenda Bulu Tangkis Dunia yang Ternyata Tak Pernah Raih Medali Emas Asian Games
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/40/3199834/greysia_polii-tYhJ_large.jpg
Kisah Greysia Polii dan Liliyana Natsir, Legenda Putri Bulu Tangkis Indonesia yang Dipuja-puja Badminton Lovers China
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/40/3199851/chirag_shetty_bersama_hendra_setiawan-T7LJ_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis India Chirag Shetty Sebut Hendra Setiawan sebagai Pemain Paling Cerdas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/40/3199724/simak_kisah_miris_ye_zhaoying_yang_dianggap_pengkhianat_negara_meski_menjunjung_tinggi_sportivitas-yDn2_large.jpg
Kisah Miris Ye Zhaoying, Rival Susy Susanti yang Dianggap Pengkhianat Negara meski Junjung Tinggi Sportivitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/04/40/3199690/mohammad_ahsan_bersama_hendra_setiawan-OmZc_large.jpg
Kisah Kehebatan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan, Sukses Jadi Panutan Pasangan Malaysia Aaron Chia/Soh Wooi Yik
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement