Kisah Pelatih Kontroversial China Ferguso, Akui Terpesona dengan Kecepatan Hendra Setiawan meski Sudah Berumur

Kisah pelatih kontroversial China yang kagum dengan Hendra Setiawan menarik untuk diulas (Foto: PBSI)

KISAH pelatih kontroversial China Ferguso yang terpesona dengan kecepatan Hendra Setiawan menarik untuk diulas. Sebab, jarang-jarang ada pemain sepertinya!

Hendra Setiawan memang sudah pensiun sejak Januari 2025. Namun, pria asal Jawa Tengah it uterus jadi perbincangan karena kehebatannya semasa aktif bermain.

1. Kecepatan di Depan Net

Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan di Indonesia Masters 2025 (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)

Salah satu yang cukup terekam dalam ingatan adalah kecepatannya di usia senja. Ia pernah menunjukkan kepiawaian itu saat berhadapan dengan Liang Wei Keng/Wang Chang di semifinal Malaysia Masters 2022.

Beberapa kali, kecepatan Hendra di depan net membuat wakil China itu tidak dapat berkutik. Terang saja, pelatih Liang/Wang, Chen Qi Qiu, terkejut. Betapa tidak, saat itu sang pebulu tangkis sudah berusia 37 tahun.

Pelatih yang akrab disapa Ferguso itu seakan tidak percaya dengan kecepatan tangan dan kaki Hendra. Sebab, pemain seusianya biasanya sudah gantung sepatu atau mulai digerogoti fisik.

Kemampuan Hendra memang bukan kaleng-kaleng. Saking hebatnya, pencinta bulu tangkis Indonesia sampai menyebutnya sebagai Dewa Hendra!