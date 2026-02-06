Kisah Susy Susanti, Legenda Bulu Tangkis Dunia yang Ternyata Tak Pernah Raih Medali Emas Asian Games

Simak kisah Susy Susanti yang ternyata tak pernah raih medali emas Asian Games! (Foto: PB Djarum)

KISAH Susy Susanti selalu menarik untuk diulas. Ternyata, legenda bulu tangkis dunia tersebut tak pernah meraih medali emas di Asian Games!

Nama Susy Susanti tentu saja sangat diingat publik Indonesia. Hampir tidak ada penggemar bulu tangkis yang tidak mengenal perempuan asal Tasikmalaya, Jawa Barat, tersebut.

1. Sejarah di Olimpiade Barcelona 1992

Betapa tidak, Susy punya deretan prestasi mentereng sepanjang kariernya. Puncaknya adalah medali emas Olimpiade Barcelona 1992.

Tidak main-main, Susy mengukir sejarah sebagai atlet Indonesia pertama yang meraih medali emas di Olimpiade. Ia menang dramatis atas Bang Soo-hyun pada partai final dengan skor 5-11, 11-5 dan 11-3.

Lebih spesial lagi, torehan itu dicapainya saat bulu tangkis untuk pertama kalinya jadi cabang olahraga resmi Olimpiade. Sebelum Barcelona 1992, tepok bulu masih berstatus value creation events alias tidak resmi.

Selain Olimpiade, beragam prestasi dicetak oleh Susy sepanjang kariernya. Istri Alan Budikusuma itu memiliki lima gelar Indonesia Open, lima gelar World Grand Prix Finals, serta empat mahkota All England.