Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Susy Susanti, Legenda Bulu Tangkis Dunia yang Ternyata Tak Pernah Raih Medali Emas Asian Games

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 06 Februari 2026 |08:41 WIB
Kisah Susy Susanti, Legenda Bulu Tangkis Dunia yang Ternyata Tak Pernah Raih Medali Emas Asian Games
Simak kisah Susy Susanti yang ternyata tak pernah raih medali emas Asian Games! (Foto: PB Djarum)
A
A
A

KISAH Susy Susanti selalu menarik untuk diulas. Ternyata, legenda bulu tangkis dunia tersebut tak pernah meraih medali emas di Asian Games!

Nama Susy Susanti tentu saja sangat diingat publik Indonesia. Hampir tidak ada penggemar bulu tangkis yang tidak mengenal perempuan asal Tasikmalaya, Jawa Barat, tersebut.

1. Sejarah di Olimpiade Barcelona 1992

Susy Susanti

Betapa tidak, Susy punya deretan prestasi mentereng sepanjang kariernya. Puncaknya adalah medali emas Olimpiade Barcelona 1992.

Tidak main-main, Susy mengukir sejarah sebagai atlet Indonesia pertama yang meraih medali emas di Olimpiade. Ia menang dramatis atas Bang Soo-hyun pada partai final dengan skor 5-11, 11-5 dan 11-3.

Lebih spesial lagi, torehan itu dicapainya saat bulu tangkis untuk pertama kalinya jadi cabang olahraga resmi Olimpiade. Sebelum Barcelona 1992, tepok bulu masih berstatus value creation events alias tidak resmi.

Selain Olimpiade, beragam prestasi dicetak oleh Susy sepanjang kariernya. Istri Alan Budikusuma itu memiliki lima gelar Indonesia Open, lima gelar World Grand Prix Finals, serta empat mahkota All England.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/40/3199834/greysia_polii-tYhJ_large.jpg
Kisah Greysia Polii dan Liliyana Natsir, Legenda Putri Bulu Tangkis Indonesia yang Dipuja-puja Badminton Lovers China
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/40/3199851/chirag_shetty_bersama_hendra_setiawan-T7LJ_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis India Chirag Shetty Sebut Hendra Setiawan sebagai Pemain Paling Cerdas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/40/3199724/simak_kisah_miris_ye_zhaoying_yang_dianggap_pengkhianat_negara_meski_menjunjung_tinggi_sportivitas-yDn2_large.jpg
Kisah Miris Ye Zhaoying, Rival Susy Susanti yang Dianggap Pengkhianat Negara meski Junjung Tinggi Sportivitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/04/40/3199690/mohammad_ahsan_bersama_hendra_setiawan-OmZc_large.jpg
Kisah Kehebatan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan, Sukses Jadi Panutan Pasangan Malaysia Aaron Chia/Soh Wooi Yik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/03/40/3199414/simak_kisah_legenda_bulu_tangkis_china_cai_yun_yang_sering_tertipu_oleh_hendra_setiawan-VJrG_large.jpg
Kisah Legenda Bulu Tangkis China Cai Yun, Sering Ditipu Hendra Setiawan sehingga Takut Berjumpa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/02/40/3199126/simak_kisah_keisha_fatimah_azzahra-ShWJ_large.jpg
Kisah Keisha Fatimah Azzahra, Pebulu Tangkis Indonesia yang Memilih Bela Azerbaijan
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement