KISAH Susy Susanti selalu menarik untuk diulas. Ternyata, legenda bulu tangkis dunia tersebut tak pernah meraih medali emas di Asian Games!
Nama Susy Susanti tentu saja sangat diingat publik Indonesia. Hampir tidak ada penggemar bulu tangkis yang tidak mengenal perempuan asal Tasikmalaya, Jawa Barat, tersebut.
Betapa tidak, Susy punya deretan prestasi mentereng sepanjang kariernya. Puncaknya adalah medali emas Olimpiade Barcelona 1992.
Tidak main-main, Susy mengukir sejarah sebagai atlet Indonesia pertama yang meraih medali emas di Olimpiade. Ia menang dramatis atas Bang Soo-hyun pada partai final dengan skor 5-11, 11-5 dan 11-3.
Selain Olimpiade, beragam prestasi dicetak oleh Susy sepanjang kariernya. Istri Alan Budikusuma itu memiliki lima gelar Indonesia Open, lima gelar World Grand Prix Finals, serta empat mahkota All England.