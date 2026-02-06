Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Pramudya Kusumawardana dan Yeremia Rambitan, Ganda Putra yang Sempat Perang Dingin di Lapangan

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 06 Februari 2026 |09:48 WIB
Kisah Pramudya Kusumawardana dan Yeremia Rambitan, Ganda Putra yang Sempat Perang Dingin di Lapangan
Simak kisah Pramudya Kusumawardana dan Yeremia Rambitan yang sempat perang dingin di lapangan (Foto: Instagram/@pramudyaaa13)
KISAH Pramudya Kusumawardana dan Yeremia Yacob Rambitan menarik untuk diulas. Sebab, pasangan ganda putra ini ternyata sempat perang dingin di lapangan!

Indonesia pernah memiliki ganda putra potensial dalam diri Pramudya/Yeremia. Betapa tidak, mereka berhasil meraih sejumlah prestasi mentereng di awal dekade 2020-an.

1. Gelar Juara Pramudya/Yeremia

Pramudya/Yeremia. PBSI

Pramudya/Yeremia sempat juara Spain Masters 2021. Setahun berselang, mereka menjadi kampiun dalam Badminton Asia Championships 2022 dengan mengalahkan Aaron Chia/Soh Wooi Yik!

Prestasi berlanjut ke medali emas SEA Games 2023 di nomor perorangan. Sayangnya, tahun itu pula pasangan ini mulai mengalami pasang surut.

Terutama setelah Yeremia mengalami cedera parah di ajang Indonesia Open 2022. Pemain asal Jakarta itu harus absen selama enam bulan untuk pemulihan sehingga Pramudya terpaksa menepi.

Ketika kembali, Pramudya/Yeremia memang bisa merebut medali emas SEA Games 2023. Namun, setelah itu prestasi mereka menurun drastis hingga terungkap fakta, keduanya terlibat perang dingin!

 

Halaman:
1 2
Telusuri berita Sport lainnya
