Kisah Pebulu Tangkis India Chirag Shetty Sebut Hendra Setiawan sebagai Pemain Paling Cerdas

KISAH pebulu tangkis India, Chirag Shetty yang menyebut Hendra Setiawan sebagai pemain paling cerdas menarik untuk dibahas. Chirag Shetty, salah satu pilar utama ganda putra India, secara terang-terangan mengakui kesuksesannya meraih berbagai gelar bergengsi berakar dari kekagumannya terhadap sosok Hendra Setiawan.

Pasangan Satwiksairaj Rankireddy ini pernah menduduki peringkat satu dunia pada akhir Oktober 2023. Namun, status ganda putra terbaik dunia itu Rankireddy/Shetty pertahankan hanya 18 pekan saja.

1. Momen Berharga di Premier Badminton League

Motivasi besar Chirag Shetty untuk terus menanjak di level internasional ternyata lahir dari kesempatan langka saat ia bisa bermain berdampingan dengan sang idola. Momen tersebut terjadi pada ajang Premier Badminton League (PBL) 2020, di mana Shetty berkesempatan merasakan langsung aura permainan Hendra Setiawan dalam satu tim.

Chirag Shetty

Bagi pebulu tangkis berusia 26 tahun tersebut, Hendra Setiawan bukan sekadar pemain hebat, melainkan sosok yang memiliki kecerdasan luar biasa di atas lapangan.

“Dia adalah juara Olimpiade, pria paling jenius di lapangan dan yang telah memenangkan hampir semua hal yang ada di bulutangkis,” ungkap Shetty mengenang momen tersebut.