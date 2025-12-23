Segini Hadiah Fantastis Uang yang Diperoleh Pebulu Tangkis An Se Young Sepanjang Tahun 2025

HADIAH fantastis uang yang diperoleh pebulu tangkis An Se Young sepanjang tahun 2025 menarik diulas. Jumlah hadiah yang dikantonginya mencapai Rp16,7 miliar.

Hadiah ini didapat An Se Young berkat kiprah manisnya di sejumlah turnamen. Diketahui, tunggal putri andalan Korea Selatan itu bahkan sukses menjuarai 11 kompetisi.

1. Hadiah Fantastis An Se Young Sepanjang 2025

Dilansir dari akun Instagram resmi Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF), Selasa (23/12/2025), An Se Young total menerima hadiah sebesar USD1 juta atau sekira Rp16,79 miliar. Hadiah ini didapat usai menjuarai 11 ajang.

An Se Young membuka 2025 dengan langsung sabet gelar juara di turnamen Super 1000, yakni Malaysia Open. Dia memastikan jadi juara didapat usai mengalahkan Wang Zhiyi (China) di final dengan skor 21-17 dan 21-7.

Kemudian, An Se Young lanjutkan tren positifnya dengan naik podium pertama di India Open 2025. Pada turnamen berlevel Super 750 itu, An Se Young kalahkan Pornpawee Chocuwong di final dengan skor 21-12 dan 21-9.

Lalu, An Se Young juga sabet gelar juara di Orleans Masters, All England, Indonesia Open, Japan Open, hingga China Masters 2025. Tren juaranya sempat terputus di Korea Open 2025 karena kalah di final dari Akane Yamaguchi (Jepang) dengan skor 18-21 dan 13-21.

Tetapi, An Se Young bangkit lagi setelah itu. Dia juara di 4 turnamen besar, yakni Denmark Open, French Open, Australia Open, dan teranyar di BWF World Tour Finals 2025.

Tak heran, An Se Young mendapat banyak uang hadiah pada tahun ini. Dia tentunya jadi tunggal putri tersukses pada tahun ini.