3 Pebulu Tangkis Top Dunia yang Pernah Kalahkan An Se Young di 2025, Nomor 1 Jagoan dari China

ADA 3 pebulu tangkis top dunia yang pernah kalahkan An Se Young di 2025 yang menarik untuk dibahas. Pasalnya tunggal putri peringkat satu dunia tersebut di 2025 ini tampil sangat perkasa.

Bagaimana tidak, An Se Young tercatat mampu menjadi juara di 11 turnamen di sepanjang 2025, termasuk memenangkan BWF World Tour Finals 2025. Nyaris semua turnamen mampu dimenangkan tunggal putri Korea Selatan tersebut, namun ternyata ada empat turnamen yang gagal dimenangkan oleh pebulutangkis berusia 23 tahun tersebut.

Kegagalan An Se Young juara di empat turnamen itu karena dihentikan tiga pebulu tangkis top dunia. Penasaran siapa saja?

Berikut 3 Pebulu Tangkis Top Dunia yang Pernah Kalahkan An Se Young di 2025:

1. Chen Yufei

Chen Yufei. ig/chenyufeiii

Tunggal putri asal China, Chen Yufei berhasil menghentikan laju An Se Young tak hanya sekali, melainkan dua kali. Chen Yufei pun menjadi satu-satunya di 2025 ini yang mampu mengalahkan An Se Young lebih dari satu kali.

Chen Yufei pertama kali mengalahkan An Se Young perempatfinal Singapore Open 2025 dengan skor 21-13 dan 21-16. Lalu ia kembali menghentikan langkah andalan Korea Selatan itu di BWF World Championships 2025.

2. Akane Yamaguchi

Akane Yamaguchi

Selain Chen Yufei, ada Akane Yamaguchi dari Jepang yang sukses memberikan kekalahan untuk An Se Young. Momen itu terjadi final Korea Open 2025.