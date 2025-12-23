Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

3 Pebulu Tangkis Top Dunia yang Pernah Kalahkan An Se Young di 2025, Nomor 1 Jagoan dari China

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 23 Desember 2025 |17:01 WIB
3 Pebulu Tangkis Top Dunia yang Pernah Kalahkan An Se Young di 2025, Nomor 1 Jagoan dari China
Tunggal putri asal Korea Selatan, An Se Young. (Foto: Instagram/a_sy_2225)
A
A
A

ADA 3 pebulu tangkis top dunia yang pernah kalahkan An Se Young di 2025 yang menarik untuk dibahas. Pasalnya tunggal putri peringkat satu dunia tersebut di 2025 ini tampil sangat perkasa.

Bagaimana tidak, An Se Young tercatat mampu menjadi juara di 11 turnamen di sepanjang 2025, termasuk memenangkan BWF World Tour Finals 2025. Nyaris semua turnamen mampu dimenangkan tunggal putri Korea Selatan tersebut, namun ternyata ada empat turnamen yang gagal dimenangkan oleh pebulutangkis berusia 23 tahun tersebut.

Kegagalan An Se Young juara di empat turnamen itu karena dihentikan tiga pebulu tangkis top dunia. Penasaran siapa saja?

Berikut 3 Pebulu Tangkis Top Dunia yang Pernah Kalahkan An Se Young di 2025:

1. Chen Yufei

Chen Yufei. ig/chenyufeiii
Chen Yufei. ig/chenyufeiii

Tunggal putri asal China, Chen Yufei berhasil menghentikan laju An Se Young tak hanya sekali, melainkan dua kali. Chen Yufei pun menjadi satu-satunya di 2025 ini yang mampu mengalahkan An Se Young lebih dari satu kali.

Chen Yufei pertama kali mengalahkan An Se Young perempatfinal Singapore Open 2025 dengan skor 21-13 dan 21-16. Lalu ia kembali menghentikan langkah andalan Korea Selatan itu di BWF World Championships 2025.

2. Akane Yamaguchi

Akane Yamaguchi
Akane Yamaguchi

Selain Chen Yufei, ada Akane Yamaguchi dari Jepang yang sukses memberikan kekalahan untuk An Se Young. Momen itu terjadi final Korea Open 2025.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/40/3191390/ester_nurumi_tri_wardoyo-jBHZ_large.jpg
Sudah Sembuh, Atlet Bulu Tangkis Daniel Marthin dan Ester Nurumi Segera Kembali ke Lapangan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/40/3191376/rian_ardianto_bersama_rahmat_hidayat-Jway_large.jpg
Komentar Rian/Rahmat Usai Amankan Gelar Perdana sebagai Pasangan Baru di Astana International Challenge 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/40/3191205/para_pebulu_tangkis_indonesia-IyMu_large.jpg
Kaleidoskop 2025: Pasang Surut Bulu Tangkis Indonesia, Seret Gelar di BWF World Tour tapi Juara Umum SEA Games
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/40/3191181/rian_ardianto_bersama_rahmat_hidayat-2wid_large.jpg
Rian/Rahmat Juara! Indonesia Borong 4 Gelar di Astana International Challenge 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/40/3190740/sarunrak_vitidsarn-GAFS_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Thailand Sarunrak Vitidsarn, Ternyata Adik Kandung Kunlavut Vitidsarn
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/40/3188393/rinov_rivaldy_dan_vania_arianti_sukoco-HN8c_large.jpg
Selamat! Rinov Rivaldy Resmi Nikahi Pebulu Tangkis Supercantik Vania Arianti Sukoco
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement