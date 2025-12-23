3 Rekor Gila yang Dipecahkan An Se Young Usai Juara BWF World Tour Finals 2025, Nomor 1 Bikin Kantong Tebal!

Berikut tiga rekor gila yang dipecahkan An Se Young usai juara BWF World Tour Finals 2025 (Foto: Instagram/@a_sy_2255)

BERIKUT tiga rekor gila yang dipecahkan An Se Young usai juara BWF World Tour Finals 2025. Salah satunya bikin kantong sang pebulu tangkis makin tebal.

An tampil luar biasa dengan menjadi juara turnamen tutup tahun tersebut di Hangzhou, China. Pada babak final, ia mengalahkan Wang Zhi Yi dengan skor 21-13, 18-21, dan 21-10.

Keberhasilan itu sekaligus menegaskan 2025 jadi tahun yang bagus buat An. Si bocah ajaib asal Korea Selatan mengukir tiga rekor gila! Apa saja? Simak ulasan berikut ini.

3 Rekor Gila yang Dipecahkan An Se Young Usai Juara BWF World Tour Finals 2025

1. Rekor Hadiah Juara

Hingga BWF World Tour Finals 2025, An sukses mengumpulkan hadiah senilai USD1 juta (setara Rp16 miliar). Angka itu diraihnya dalam setahun kalender BWF World Tour!

Itu merupakan hadiah uang terbanyak yang pernah diraih seorang pebulu tangkis dalam sejarah. An sanggup memecahkan rekor tersebut.

2. Rekor 11 Gelar Juara

BWF World Tour Finals 2025 merupakan gelar juara ke-11 yang diraihnya tahun ini. Itu berarti, An mengukir rekor sebagai pebulu tangkis dengan titel terbanyak dalam satu tahun kalender.

Gelarnya bisa dibilang lengkap mulai dari Super 300, 500, 750, hingga 1000. Hanya satu kali saja An kalah di final yang sayangnya terjadi di depan pendukung sendiri pada Korea Open 2025.