HOME SPORTS NETTING

Janice Tjen Cerita Momen Lagu Indonesia Raya Mati saat Prosesi Medali Emas di SEA Games 2025

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 20 Desember 2025 |19:37 WIB
Janice Tjen Cerita Momen Lagu Indonesia Raya Mati saat Prosesi Medali Emas di SEA Games 2025
Aldila Sutjiadi/Janice Tjen meraih medali emas di SEA Games 2025 (Foto: Okezone/Andri Bagus Syaeful)
A
A
A

TANGERANG – Momen tak mengenakkan dialami Janice Tjen dan Aldila Sutjiadi dalam prosesi penyerahan medali emas di SEA Games 2025. Pasalnya, lagu Indonesia Raya yang tengah berkumandang, tiba-tiba mati!

Aldila/Janice meraih medali emas usai menang atas pasangan tuan rumah Mananchaya Sawangkaew/Peangtarn Plipuech dengan skor 6-2 dan 6-1. Pertemuan kedua pasangan dalam laga final di National Tennis Development Center, Bangkok, Jumat 19 Desember 2025.

1. Pengeras Suara Mati

Aldila Sutjiadi/Janice Tjen meraih medali emas di SEA Games 2025 (Foto: NOC Indonesia/Naif Muhammad)
Aldila Sutjiadi/Janice Tjen meraih medali emas di SEA Games 2025 (Foto: NOC Indonesia/Naif Muhammad AlAs)

Seremonial medali emas diwarnai insiden teknis tidak menyenangkan tatkala pengeras suara mati ketika lagu Indonesia Raya dikumandangkan. Namun, Aldila/Janice, jajaran ofisial, dan penonton penonton tetap melanjutkan menyanyikan lagu kebangsaan tanpa diiringi instrumen.

Janice terkejut dengan adanya gangguan teknis tersebut. Akan tetapi, momen itu tetap berkesan karena suporter dan tim tenis kompak menyanyikan lagu Indonesia Raya sampai tuntas.

"Ya pastinya agak bingung sedikit. Tapi untungnya memang banyak suporter-suporter Indonesia juga yang di venue," kata Jenice kepada awak media termasuk Okezone di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu (20/12/2025).

"Dan mereka juga melanjutkan Indonesia Raya. Jadi memang dibantu dengan mereka," tambah perempuan berusia 23 tahun itu.

 

Halaman:
1 2
