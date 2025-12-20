Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Semifinal BWF World Tour Finals 2025: Sabar/Reza Dihentikan Kim/Seo

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 20 Desember 2025 |20:47 WIB
Hasil Semifinal BWF World Tour Finals 2025: Sabar/Reza Dihentikan Kim/Seo
Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani harus terhenti di semifinal BWF World Tour Finals 2025 (Foto: X/@INABadminton)
A
A
A

HANGZHOU – Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani harus terhenti di semifinal BWF World Tour Finals 2025. Mereka kalah dua gim langsung 8-21 dan 11-21 dari Kim Won-ho/Seo Seung-jae.

Bermain di Hangzhou Olympics Sports Centre Gymnasium, Hangzhou, China, Sabtu (20/12/2025) malam WIB, Sabar/Reza langsung kewalahan menghadapi permainan cepat Kim/Seo. Duet Korea Selatan itu tampil trengginas dengan kombinasi pukulan cepat dan menyilang. 

Sabar Karyaman/Reza Pahlevi. (Foto: PBSI)

Sabar/Reza berupaya mengejar ketertinggalan. Namun begitu, berbagai upaya berhasil diantisipasi dengan baik oleh ganda Korea Selatan tersebut. 

Pada jeda interval gim pertama, Kim/Seo berhasil mengungguli Sabar/Reza dengan skor 11-4. Seusai rehat, mereka tak berkutik menghadapi permainan kilat Kim/Seo.

Akhirnya, Sabar/Reza tumbang dari Kim/Seo dengan skor 9-21. Memasuki gim kedua, pasangan nomor 1 dunia itu bermain trengginas sejak awal pertandingan. 

 

Halaman:
1 2
