Kisah Christo Popov, Rival Berat Jonatan Christie yang Bikin Kejutan Sabet Gelar Juara BWF World Tour Finals 2025

KISAH Christo Popov menarik diulas. Rival berat Jonatan Christie ini bikin kejutan besar di BWF World Tour Finals 2025 dengan sabet gelar juara.

Pencapaian manis tunggal putra Prancis itu jadi kejutan besar. Sebab, nama Popov sejatinya tak difavoritkan juara.

1. Juara BWF World Tour Finals 2025

Ya, ajang BWF World Tour Finals 2025 sudah rampung digelar akhir pekan lalu. Di sektor tunggal putra, juara baru lahir.

Ada Christo Popov yang berhasil merengkuh gelar juara usai kalahkan pemain nomor 1 dunia, Shi Yu Qi, dari China, di babak final. Laga dimenangkannya dengan skor telak 21-9 dan 21-9.

Sontak, kesuksesan Popov langsung jadi sorotan besar. Apalagi, dia kalahkan Shi Yu Qi di hadapan pendukung sang rival karena laga berlangsung di Hangzhou, China.

Ini jadi gelar pertama Christo Popov pada tahun ini. Sebelumnya, dia sudah dua kali masuk babak final, tetapi selalu gagal rebut gelar juara.

Final pertama Popov terjadi di Swiss Open 2025. Namun, dia kalah dari Weng Hongyang (China), dengan skor 18-21 dan 3-21. Lalu, di French Open 2025, Popov masuk final lagi. Tetapi lagi-lagi, dia harus akui ketangguhan Anders Antonsen karena kalah dengan skor 12-21 dan 19-21.