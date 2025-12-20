Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil BWF World Tour Finals 2025: Sabar/Reza Segel Tiket Semifinal, Jonatan Christie dan Fajar/Fikri Kandas

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 20 Desember 2025 |00:01 WIB
Hasil BWF World Tour Finals 2025: Sabar/Reza Segel Tiket Semifinal, Jonatan Christie dan Fajar/Fikri Kandas
Ganda putra Indonesia, Sabar Karyaman/Reza Pahlevi. (Foto: PBSI)
HANGZHOU – Rekapitulasi hasil wakil Indonesia di hari terakhir fase grup BWF World Tour Finals (WTF) 2025 menghadirkan suka dan duka. Bertanding di Hangzhou Olympic Sports Centre Gymnasium, China, Jumat (19/12/2025), pasangan ganda putra Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani berhasil melaju ke babak semifinal.

Sayangnya, langkah positif Sabar/Reza gagal diikuti oleh Jonatan Christie serta pasangan Fajar Alfian/Moh Shohibul Fikri yang harus angkat koper lebih awal.

Sabar/Reza memastikan tempat di babak empat besar setelah menumbangkan wakil Taiwan, Chiu Hsiang Chieh/Wang Chi-Lin, melalui drama tiga gim yang melelahkan. Dengan kemenangan skor 21-19, 20-22, dan 21-15, duet non-pelatnas ini lolos dengan status runner-up Grup A, menjaga asa Indonesia untuk membawa pulang gelar juara dari sektor ganda putra.

1. Kegigihan Sabar/Reza di Tengah Tekanan

Pertarungan Sabar/Reza melawan pasangan Taiwan berlangsung sengit sejak awal laga. Setelah berhasil mengamankan gim pertama, mereka sempat kehilangan momentum di gim kedua meskipun telah memberikan perlawanan hingga skor ketat 20-22.

Namun, mentalitas baja ditunjukkan Sabar/Reza pada gim penentuan dengan langsung melesat unggul 11-5 di interval. Dominasi tersebut terus terjaga hingga paruh akhir gim ketiga.

Chiu/Wang tidak diberikan kesempatan untuk mengembangkan permainan, hingga akhirnya smes dan penempatan bola yang akurat dari Sabar/Reza menyudahi perlawanan Taiwan dengan skor 21-15. Kemenangan ini sekaligus membayar kegagalan wakil Indonesia lainnya di sektor yang sama.

 

