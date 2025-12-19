Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Jadwal Siaran Langsung Timnas Voli Putra Indonesia vs Thailand di Final SEA Games 2025

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 19 Desember 2025 |08:10 WIB
Jadwal Siaran Langsung Timnas Voli Putra Indonesia vs Thailand di Final SEA Games 2025
Simak jadwal siaran langsung Timnas Voli Putra Indonesia vs Timnas Voli Putra Thailand di Final SEA Games 2025 (Foto: Instagram/@indonesian_volleyball)
BANGKOK – Jadwal siaran langsung Timnas Voli Putra Indonesia vs Timnas Voli Putra Thailand di Final SEA Games 2025 sudah diketahui. Pertandingan itu akan disiarkan langsung oleh RCTI+ dan Vision+.

Laga Timnas Voli Putra Indonesia vs Timnas Voli Putra Thailand merupakan perebutan medali emas di cabang olahraga (cabor) voli SEA Games 2025. Duel dijadwalkan berlangsung di Indoor Stadium Huamark, Bangkok, Thailand, Jumat (19/12/2025) pukul 17.30 WIB.

1. Dramatis

Timnas Voli Putra Indonesia U-16, (Foto: Instagram/indonesian_volley)

Timnas Voli Putra Indonesia melangkah ke babak final dengan dramatis. Di empat besar, Rivan Nurmulki dan kawan-kawan memanggungkan comeback sensasional melawan Timnas Voli Putra Vietnam.

Tertinggal 0-2 hingga set kedua, Timnas Voli Putra Indonesia bangkit pada ketiga set. Mereka menang 25-22, 25-19, dan 15-10, untuk membalikkan keadaan menjadi 3-2.

Sementara itu, Timnas Voli Putra Thailand tak mendapat perlawanan berarti dari Timnas Voli Putra Filipina. Tuan rumah menang mudah 3-0 di babak semifinal yang berlangsung Kamis 18 Desember 2025.

Tentu saja, final antara Timnas Voli Putra Indonesia vs Timnas Voli Putra Thailand dipastikan seru. Sebab, kedua negara adalah pengoleksi medali terbanyak di nomor ini.

 

