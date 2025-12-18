Advertisement
SPORT LAIN

Jadwal Siaran Langsung Timnas Voli Putra Indonesia vs Vietnam di Semifinal SEA Games 2025, Live di MNCTV!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 18 Desember 2025 |09:07 WIB
Jadwal Siaran Langsung Timnas Voli Putra Indonesia vs Vietnam di Semifinal SEA Games 2025, Live di MNCTV!
Simak jadwal siaran langsung Timnas Voli Putra Indonesia vs Timnas Voli Putra Vietnam di semifinal SEA Games 2025 (Foto: AVC)
BANGKOK – Jadwal siaran langsung Timnas Voli Putra Indonesia vs Timnas Voli Putra Vietnam di semifinal SEA Games 2025 sudah diketahui. Laga itu akan disiarkan live di MNCTV.

Pertandingan Timnas Voli Putra Indonesia vs Timnas Voli Putra Vietnam itu akan dimainkan di Indoor Stadium Huamark, Bangkok, Thailand. Duel dijadwalkan dimulai pada Kamis (18/12/2025) pukul 15.00 WIB.

1. Juara Grup B

Timnas Voli Putra Indonesia U-21 (Foto: Instagram/@indonesian_volleyball)

Timnas Voli Putra Indonesia melaju ke semifinal setelah menempati puncak klasemen Grup B SEA Games 2025. Mereka menyapu bersih dua pertandingan di fase grup.

Sedangkan, Timnas Voli Putra Vietnam lolos dengan posisi runner up Grup A. Mereka kalah saing dengan Timnas Voli Putra Thailand yang tampil sebagai pemuncak klasemen.

Di atas kertas, Boy Arnez dan kawan-kawan diunggulkan untuk menang. Apalagi, Indonesia merupakan juara bertahan di SEA Games 2025.

Jangan lupa, Tim Merah Putih adalah peraih medali emas dalam tiga edisi terakhir secara beruntun. Di nomor ini, Indonesia adalah salah satu tim kuat dengan total 12 medali emas dari 23 kali cabang olahraga (cabor) voli dimainkan di SEA Games.

 

