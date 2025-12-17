Pencak Silat Sumbang Emas Ke-65, Indonesia Kukuh di Posisi 2 Klasemen Sementara Perolehan Medali SEA Games 2025!

ATLET pencak silat Indonesia, Safira Dwi Meilani, mempersembahkan medali emas untuk Kontingen Indonesia di SEA Games 2025. Safira mendulang medali emas dari nomor women’s class B, sekaligus mengunci medali emas ke-65 untuk Indonesia di multievent dua tahunan tersebut.

Medali emas didapat setelah Safira memenangkan duel dengan wakil Vietnam, Quyen Duong Thi Hai. Duel tersebut berlangsung di IMPACT Arena Muang Thong Thani, Nonthaburi, Thailand pada Rabu (17/12/2025) pagi WIB.

Sementara itu, medali perunggu didapat Hanna Mae Ibutnande (Filipina), dan Chongthima Rueanthong (Thailand). Dengan tambahan emas dari Safira, Kontingen Indonesia kini semakin kokoh di papan atas klasemen sementara perolehan medali.

1. Indonesia Panen Medali Emas

La Memo menangkan banyak medali bagi kontingen Indonesia di SEA Games 2025. (Foto: Instagram/@timindonesiaofficial)

Sebelumnya, sudah ada cabang olahraga kano dan dayung yang merebut medali emas untuk Kontingen Indonesia. Medali emas ke-63 disumbangkan dari nomor men’s double sculls yang diwakili Rendi Setia Maulana/Memo.

Kemudian, ada atlet pencak silat Muhammad Zaki Zikrillah Prasong yang merebut medali emas dari nomor kelas C putra. Secara total, Kontingen Indonesia kini sudah mengoleksi 65 medali emas, 74 keping perak, dan 74 keping perunggu.

Perolehan medali itu berpeluang bertambah mengingat masih banyak cabor yang belum dipertandingkan. Sekadar diketahui, Kontingen Indonesia dibebani target 80 emas di SEA Games 2025. Jumlah tersebut membuat Indonesia diproyeksikan bisa duduk di posisi ketiga klasemen akhir pesta olahraga terbesar se-ASEAN tersebut.