Adu Nilai Bonus Medali Emas SEA Games 2025 Thailand dengan Indonesia, bak Bumi dan Langit?

ADU nilai bonus medali emas SEA Games 2025 Thailand dengan Indonesia menarik diulas. Apakah perbedaannya bak bumi dan langit?

Ya, kiprah manis ditunjukkan atlet Thailand dan juga Indonesia di SEA Games 2025. Dua negara tersebut pun bersaing di papan atas klasemen sementara perolehan medali SEA Games 2025.

Kini, Thailand masih ada di puncak klasemen. Sementara itu, Indonesia mengekor di posisi kedua pada klasemen perolehan medali.

Usai berjuang keras, para atlet biasanya dijanjikan bonus bernilai fantastis dari pemerintah negara masing-masing. Kali ini, Okezone akan mengulasnya.

Berikut Adu Nilai Bonus Medali Emas SEA Games 2025 Thailand dengan Indonesia:

1. Nilai Bonus Medali Emas Thailand di SEA Games 2025

Sebagai tuan rumah, Thailand benar-benar dominan. Mereka kini pimpin klasemen sementara SEA Games 2025 usai merebut total 326 medali.

Rinciannya, ada 160 medali emas yang sudah diraih kontingen Gajah Putih -julukan Thailand. Lalu, ada 100 medali perak dan 66 perunggu.

Dengan catatan manis ini, Thailand berpeluang besar jadi juara juara umum SEA Games 2025. Akankah pemerintah memberi bonus kepada para atlet yang telah berjuang?

Sejatinya, sampai saat ini, belum diumumkan soal bonus kepada para atlet dari pemerintah Thailand. Namun, jika berkaca dari gelaran SEA Games edisi sebelumnya pada 2023, pemerintah Thailand sempat berucap bakal memberi bonus sebesar 2,6 juta baht atau senilai Rp1 miliar.

Tetapi, bonus tersebut saat itu hanya dijanjikan untuk para atlet di cabang olahraga sepakbola pria. Sayangnya, Timnas Indonesia U-22 gagal meraih medali emas saat ini.