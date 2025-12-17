Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Adu Nilai Bonus Medali Emas SEA Games 2025 Thailand dengan Indonesia, bak Bumi dan Langit?

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 17 Desember 2025 |11:44 WIB
Adu Nilai Bonus Medali Emas SEA Games 2025 Thailand dengan Indonesia, bak Bumi dan Langit?
Kontingen Indonesia dan Thailand di SEA Games 2025. (Foto: PBSI)
A
A
A

ADU nilai bonus medali emas SEA Games 2025 Thailand dengan Indonesia menarik diulas. Apakah perbedaannya bak bumi dan langit?

Ya, kiprah manis ditunjukkan atlet Thailand dan juga Indonesia di SEA Games 2025. Dua negara tersebut pun bersaing di papan atas klasemen sementara perolehan medali SEA Games 2025.

Kini, Thailand masih ada di puncak klasemen. Sementara itu, Indonesia mengekor di posisi kedua pada klasemen perolehan medali.

Usai berjuang keras, para atlet biasanya dijanjikan bonus bernilai fantastis dari pemerintah negara masing-masing. Kali ini, Okezone akan mengulasnya.

Berikut Adu Nilai Bonus Medali Emas SEA Games 2025 Thailand dengan Indonesia:

1. Nilai Bonus Medali Emas Thailand di SEA Games 2025

Timnas Thailand U-22. (Foto: Instagram/changsuek)

Sebagai tuan rumah, Thailand benar-benar dominan. Mereka kini pimpin klasemen sementara SEA Games 2025 usai merebut total 326 medali.

Rinciannya, ada 160 medali emas yang sudah diraih kontingen Gajah Putih -julukan Thailand. Lalu, ada 100 medali perak dan 66 perunggu.

Dengan catatan manis ini, Thailand berpeluang besar jadi juara juara umum SEA Games 2025. Akankah pemerintah memberi bonus kepada para atlet yang telah berjuang?

Sejatinya, sampai saat ini, belum diumumkan soal bonus kepada para atlet dari pemerintah Thailand. Namun, jika berkaca dari gelaran SEA Games edisi sebelumnya pada 2023, pemerintah Thailand sempat berucap bakal memberi bonus sebesar 2,6 juta baht atau senilai Rp1 miliar.

Tetapi, bonus tersebut saat itu hanya dijanjikan untuk para atlet di cabang olahraga sepakbola pria. Sayangnya, Timnas Indonesia U-22 gagal meraih medali emas saat ini.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/43/3190389/klasemen_sementara_perolehan_medali_sea_games_2025_rabu_17_desember_2025_pukul_1030_wib_kemenpora-A1z0_large.jpg
Klasemen Sementara Perolehan Medali SEA Games 2025, Rabu 17 Desember 2025 Pukul 10.30 WIB: Sabet 63 Emas, Indonesia Bungkam Vietnam hingga Malaysia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/43/3190366/jason_donovan_yusuf_sabet_2_emas_di_sea_games_2025_okezone-78M6_large.jpg
Kisah Debutan Jason Donovan Yusuf yang Raih 2 Medali Emas di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/43/3190350/timnas_voli_putri_indonesia_sabet_medali_perunggu_di_sea_games_2025_indonesianvolleyball-Odca_large.jpg
Respons Megawati Hangestri Setelah Timnas Voli Putri Indonesia Sabet Perunggu di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/40/3190212/alwi_farhan-Imd2_large.jpg
Borong 2 Emas di SEA Games 2025, Alwi Farhan Puas Berhasil Jawab Keraguan Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/43/3190221/tim_judo_indonesia_lampaui_target_medali_sea_games_2025-dPei_large.jpg
Lampaui Target Emas SEA Games 2025, Ketum PB PJSI Siapkan Bonus Spesial untuk Atlet Judo Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/43/3190324/rahmat_erwin_abdullah-7wBo_large.jpg
Klasemen Sementara Perolehan Medali SEA Games 2025, Selasa 16 Desember 2025 Pukul 21.00 WIB: Indonesia Tinggalkan Malaysia dan Vietnam
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement