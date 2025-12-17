Kisah Debutan Jason Donovan Yusuf yang Raih 2 Medali Emas di SEA Games 2025

ATLET renang Indonesia Jason Donovan Yusuf mempersembahkan dua medali emas di SEA Games 2025 untuk keluarga tercinta. Berkat dukungan keluarga, ia dapat unjuk kualitas meskipun berstatus debutan.

Perenang 18 tahun itu meraih medali emas lewat nomor 100 meter dan 50 meter gaya punggung. Prestasi di atas tentu menjadi kejutan untuk renang Indonesia.

1. Dukungan Besar dari Keluarga

Jason Donovan Yusuf bangga sabet 2 Emas di SEA Games 2025. (Foto: Andri Bagus/Okezone)

Jason Donovan Yusuf mengakui dukungan keluarga dapat membakar semangatnya sepanjang gelaran SEA Games 2025. Dukungan itu membuatnya tidak gentar menghadapi lawan-lawan yang punya kualitas dan syarat dengan pengalaman.

Sebatas informasi, beberapa atlet renang sudah menyelesaikan tugasnya di SEA Games 2025. Jason Donovan Yusuf telah kembali ke Indonesia bersama rombongan cabang olahraga sailing, bola voli putri, wushu, dan menembak.

“Saya persembahkan untuk Papa, Mama, dan masyarakat Indonesia,” ucap Jason Donovan Yusuf di Bandara Soekarno-Hatta, Selasa 16 Desember 2025.

2. Jason Donovan Yusuf Tak Mau Berpuas Diri

Ia mengatakan prestasi itu lahir dari proses latihan yang dijalani secara konsisten. Akan tetapi, dia tidak berpuas diri dengan raihan dua medali emas itu karena ingin terus berprestasi, apalagi dirinya masih muda.