Respons Megawati Hangestri Setelah Timnas Voli Putri Indonesia Sabet Perunggu di SEA Games 2025

PEMAIN Timnas Voli Putri Indonesia Megawati Hangestri bangga timnya dengan skuad baru meraih medali perunggu di SEA Games 2025. Ia menilai prestasi itu butuh kerja keras dalam latihan dan fokus sepanjang laga.

Timnas Voli Putri Indonesia tiba di tanah Air bersama kontingen dari cabang olahraga akuatik, menembak, saiking, dan wushu. Mereka mendapatkan sambutan hangat dari perwakilan Komite Olimpiade dan Kemenpora dengan pengalungan bunga di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, pada Selasa 16 Februari 2025.

Timnas Voli Putri Indonesia raih medali perunggu di SEA Games 2025. (Foto: NOC Indonesia)

Megawati Hangestri bangga dapat berkontribusi mendulang medali untuk kontingen Indonesia. Prestasi itu menandakan kekuatan Timnas Voli Putri Indonesia dengan skuad baru dapat bersaing.

"Alhamdulillah, kami mendapatkan hasil yang di tahun-tahun sebelumnya dan bisa mempertahankan perunggu. Itu menurut saya suatu kebanggaan juga," kata Megawati.

1. Kalahkan Filipina di Perebutan Medali Perunggu

Timnas Voli Putri Indonesia memastikan medali perunggu setelah menang 3-1 atas Filipina di perebutan posisi tiga. Sebelumnya di semifinal, Megawati Hangestri dan kawan-kawan tumbang 0-3 dari Thailand.

Raihan medali perunggu bukan yang pertama bagi Timnas Voli Putri Indonesia. Dalam empat edisi terakhir SEA Games atau sejak 2019, medali perunggu selalu mereka raih.