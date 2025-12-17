Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Borong 2 Emas di SEA Games 2025, Alwi Farhan Puas Berhasil Jawab Keraguan Netizen

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 17 Desember 2025 |02:01 WIB
Borong 2 Emas di SEA Games 2025, Alwi Farhan Puas Berhasil Jawab Keraguan Netizen
Alwi Farhan borong dua emas di SEA Games 2025. (Foto: Andika Rachmansyah/Okezone)
JAKARTA - Tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan, mengukir prestasi gemilang dengan membawa pulang dua medali emas dari ajang SEA Games 2025. Alwi mengaku pencapaian luar biasa ini melampaui target pribadinya setelah sempat melewati periode sulit sebelum turnamen dimulai.

1. Bangkit dari Keraguan Publik

Pebulu tangkis berusia 20 tahun tersebut menyumbangkan medali emas melalui nomor beregu putra dan nomor perorangan. Pada nomor beregu, Indonesia memastikan podium tertinggi setelah melibas Malaysia 3-0, sementara di sektor perorangan, Alwi sukses memenangkan "All Indonesian Final" melawan rekan senegaranya, Moh. Zaki Ubaidillah.

“Ya pastinya sangat bersyukur, di luar ekspektasi. Tapi sebisa mungkin saya memantaskan diri untuk menjadi juara di dua nomor ini, beregu dan perorangan,” ungkap Alwi saat ditemui awak media di Bandara Soekarno-Hatta, dikutip Rabu (17/12/2025).

Pemain muda ini merasa lega karena mampu membuktikan kapasitasnya di pesta olahraga terbesar se-Asia Tenggara tersebut. Hal ini menjadi titik balik bagi Alwi setelah sebelumnya sempat mengalami tren performa yang kurang memuaskan.

Alwi Farhan. (Foto: NOC Indonesia/Naif Muhammad)
Alwi Farhan. (Foto: NOC Indonesia/Naif Muhammad)

“Banyak pengorbanan yang sudah saya lakukan dan saya tahu apa yang sudah saya korbankan pasti akan terjawab di waktu yang tepat,” tambahnya.

“Alhamdulillah, di SEA Games ini adalah waktu yang tepat buat saya membuktikan semuanya,” lanjut Alwi.

 

