Sumbang Emas ke-58, Rahmat Erwin Abdullah Tak Terbendung di Cabor Angkat Besi SEA Games 2025

BANGKOK – Lifter andalan Indonesia, Rahmat Erwin Abdullah, sukses menambah pundi-pundi medali emas untuk kontingen Merah Putih di ajang SEA Games 2025. Keberhasilan ini membuat Indonesia kini secara total telah mengumpulkan 58 medali emas dalam pesta olahraga bergengsi di Asia Tenggara tersebut.

1. Persaingan Sengit Menuju Podium Tertinggi

Rahmat Erwin Abdullah berjaya saat turun di nomor 88 kg putra. Performa apiknya tersebut dibuktikan dengan mencatatkan total angkatan sebesar 362 kg, yang sekaligus memastikan dirinya berhak membawa pulang medali emas ke Tanah Air.

Catatan tersebut mengungguli wakil Vietnam, Quoc Toan Nguyen, yang menempati posisi kedua dengan total angkatan 361 kg. Sementara itu, di posisi ketiga atau medali perunggu ditempati oleh wakil tuan rumah Thailand, Worrapot Nasuriwong, dengan catatan angkatan 341 kg.

Hingga saat ini, kontingen Indonesia tercatat sudah mengumpulkan 58 medali emas, 67 perak, dan 64 perunggu. Jumlah medali ini dipastikan akan terus bertambah mengingat SEA Games 2025 masih akan berlangsung hingga 20 Desember 2025 mendatang.

2. Target Besar dan Apresiasi Pemerintah

Lifter Indonesia, Rahmat Erwin Abdullah raih medali emas SEA Games 2025. (Foto: NOC Indonesia/Koko)

Sebagai informasi, kontingen Indonesia dibebani target 80 medali emas oleh pemerintah pada edisi kali ini. Tentunya setiap cabang olahraga akan terus bahu-membahu dan berjuang maksimal demi mencapai target perolehan medali yang telah ditetapkan tersebut.

Pemerintah sendiri telah menyiapkan apresiasi tinggi dengan rencana mengucurkan bonus sebesar Rp 1 miliar untuk setiap medali emas yang diraih di SEA Games 2025. Bonus tersebut diberikan sebagai bentuk penghargaan nyata atas perjuangan para atlet yang telah mengharumkan nama bangsa.

(Rivan Nasri Rachman)