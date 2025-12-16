Advertisement
SPORT LAIN

Dapat Bonus Rp1 Miliar Setelah Raih Emas SEA Games 2025, Basral Graito Hutomo Donasi ke Yatim Piatu

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 16 Desember 2025 |10:29 WIB
Basral Graito Hutomo sabet emas di SEA Games 2025. (Foto: Andika Rachmansyah/Okezone)
Basral Graito Hutomo sabet emas di SEA Games 2025. (Foto: Andika Rachmansyah/Okezone)
A
A
A

ATLET skateboard Indonesia, Basral Graito Hutomo, meraih medali emas SEA Games 2025 yang akan berbuah bonus RP1 miliar. Basral berniat menyisihkan bonus tersebut untuk didonasikan kepada anak yatim piatu. 

Basral Graito Hutomo menyumbangkan satu emas untuk Tim Indonesia lewat cabor skateboard nomor extreme skateboard street. Atlet kelahiran Tangerang itu merebut medali usai menuntaskan pertandingan dengan poin tertinggi senilai 166,67.

1. Aksi Basral Graito Hutomo Viral di Media Sosial

Basral Graito Hutomo sabet emas di SEA Games 2025. (Foto: Andika Rachmansyah/Okezone)
Basral Graito Hutomo sabet emas di SEA Games 2025. (Foto: Andika Rachmansyah/Okezone)

Momen Basral memastikan diri sebagai pemenang viral di media sosial. Ia mendarat dengan mulus saat melakukan percobaan terakhirnya. Trik terakhir yang sempurna itu membawanya melesat ke puncak setelah sebelumnya berada di posisi keempat. 

“Iya, karena tuh kan dikasih 3 kesempatan, percobaan pertama gagal, kedua gagal, terus tinggal last trick kan, yaudah lah nothing to lose aja, ikhlasin aja. Menang menang, enggak enggak. Soalnya aku sudah peringkat 4, terus aku ngetrick itu akhirnya landing last trick nya,” kata Basral kepada wartawan termasuk Okezone di Bandara Soekarno-Hatta, Senin 15 Dese,ber 2025.

Atlet yang tumbuh besar di Solo ini mengaku memang sejak awal menargetkan medali emas di SEA Games 2025. Basral sejak awal tak ingin perjuangannya selama tujuh bulan di Pelatnas berujung sia-sia. 

“Iya, karena kan sudah capek-capek latihan 7 bulan. Kan aku di Solo, libur tuh cuma dapet Sabtu Minggu, boleh pulang ke Solo tuh cuma Sabtu- Minggu selama 7 bulan. Kan kangen pacar ya sama keluarga. Yaudah akhirnya dapat emas juga akhirnya,” ucapnya. 

 

Telusuri berita Sport lainnya
