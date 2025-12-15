Hasil Timnas Voli Putra Indonesia vs Myanmar di SEA Games 2025: Skuad Garuda Menang 3-0!

Timnas Voli Putra Indonesia menang 3-0 atas Timnas Voli Putra Myanmar di SEA Games 2025 (Foto: Instagram/@indonesian_volley)

BANGKOK – Hasil Timnas Voli Putra Indonesia vs Timnas Voli Putra Myanmar di SEA Games 2025 sudah diketahui. Pertandingan di Indoor Stadium Huamark, Bangkok, Thailand, itu berakhir dengan skor 3-0 (25-15, 25-22, 25-19).

Timnas Voli Putra Indonesia dan Myanmar bermain cukup ketat sejak awal set pertama. Pasalnya, kedua tim bermain agresif dalam usaha mengumpulkan pundi-pundi poin.

Secara perlahan, Timnas Voli Putra Indonesia mulai mendominasi permainan atas Myanmar. Saat ini mereka dapat unggul 11-5 atas lawan.

Myanmar harus mengakui ketangguhan Timnas Voli Putra Indonesia. Pasalnya, mereka takluk dari Skuad Merah-Putih dengan poin 15-25.

Dalam set kedua, Myanmar mencoba bangkit dalam gim kedua. Akan tetapi langkah mereka tidak mudah karena Timnas Voli Putra Indonesia juga tampil percaya diri.

Timnas Voli Putra Indonesia berhasil mengulang catatan manis dalam set kedua. Mereka menaklukan Myanmar dengan poin 25-22.