Klasemen Sementara Perolehan Medali SEA Games 2025, Minggu 14 Desember 2025 Pukul 21.00 WIB: Indonesia di Posisi 2, Pepet Thailand!

KLASEMEN sementara perolehan medali SEA Games 2025, Minggu 14 Desember 2025 pukul 21.00 WIB menarik diulas. Kontingen Indonesia belum beranjak dari posisi kedua.

Kini, kontingen Indonesia pun masih memepet Thailand yang berjaya di puncak klasemen. Tentunya, pundi-pundi medali Indonesia diharapkan bisa terus bertambah.

1. Makin Kukuh di Posisi 2

Kontingen Indonesia makin kukuh mengisi posisi kedua di klasemen sementara perolehan medali SEA Games 2025. Total, sudah ada 146 medali yang diraih. Rinciannya ada 39 emas, 56 perak, dan 51 perunggu.

Posisi puncak sendiri dihuni oleh Thailand. Mereka total sudah meraih 254 medali, dengan rincian 130 emas, 78 perak, dan 46 perunggu.

Posisi 3 besar di klasemen kini dilengkapi oleh Vietnam. Mereka mengemas 34 emas, 32 perak, dan 63 perunggu.

Malaysia yang sebelumnya tertahan di urutan enam, berhasil naik 1 peringkat. Kini, Malaysia ada di urutan kelima dengan 20 emas, 23 perak, dan 68 perunggu.

2. Bulu Tangkis Indonesia Juara Umum

Tim bulu tangkis Indonesia pun sukses ukir prestasi manis di SEA Games 2025. Mereka memastikan diri jadi juara umum usai meraih 3 medali emas, 3 perak, dan 4 perunggu.

Medali emas diraih pada nomor beregu putra, tunggal putra, dan ganda putra. Di tunggal putra, bahkan all Indonesian final tercipta.

Di partai puncak, Alwi Farhan sukses kalahkan Moh Zaki Ubaidillah lewat rubber game. Sementara itu, di nomor ganda putra, pasangan non-pelatnas, Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani yang persembahkan medali emas.