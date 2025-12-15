Breaking News: Rizki Juniansyah Pecahkan Rekor Dunia, Sekaligus Rebut Emas Ke-50 untuk Indonesia di SEA Games 2025!

CHONBURI – Lifter Indonesia, Rizki Juniansyah, sumbang medali emas ke-50 Indonesia di SEA Games 2025. Tak hanya itu, dia juga sukses pecahkan rekor dunia!

Rizki menyumbang satu keping medali emas lewat cabor angkat besi. Kijun -sapaan akrabnya- turun di kelas 79 kg putra. Peraih medali emas Olimpiade Paris 2024 itu tampil gagah dalam perlombaan yang digelar di Chonburi Sport School, Chonburi, Thailand, Senin (15/12/2025) sore WIB.

1. Sabet Emas

Rizki meraih medali emas usai mengemas total angkatan sebesar 365 kg. Rinciannya, 160 dari angkatan snatch dan 205 kg pada angkatan Clean & Jerk.

Perolehan angkatan 205 kg pada Clean & Jerk itu sekaligus membuat Rizki memecahkan rekor dunia. Lifter berusia 22 tahun itu mempertajam rekor dunia miliknya sendiri yang sebelumnya sebesar 204 kg.

Rizki unggul sangat jauh atas para pesaingnya di kelas 79 kg putra SEA Games 2025. Lifter Malaysia, Muhammad Erry Hidayat, yang meraih medali perak mengemas total angkatan 336 kg dari 149 kg angkatan snatch dan 187 kg dari angkatan Clean & Jerk.

Kemudian lifter Thailand, Natthawuet Suepsuan, harus puas meraih medali perunggu. Atlet tuan rumah itu mengemas total angkatan sebesar 335 kg dari 155 kg angkatan snatch dan 180 kg angkatan Clean & Jerk.