Klasemen Sementara Perolehan Medali SEA Games 2025, Minggu 14 Desember 2025 Pukul 18.00 WIB: Raih 39 Emas, Indonesia Jauh Tinggalkan Malaysia

KLASEMEN sementara perolehan medali SEA Games 2025, Minggu 14 Desember 2025 pukul 18.00 WIB menarik diulas. Kini, kontingen Indonesia makin jauh tinggalkan Malaysia.

Pasalnya, kontingen Merah Putih sudah meraih 39 medali emas saat ini. Indonesia pun menempati posisi kedua di klasemen.

1. Medali Emas Terus Bertambah

Koleksi medali emas Indonesia terus bertambah hari ini. Ada wakil dari berbagai cabor yang sukses meraih medali emas dari berbagai cabor, mulai dari bulu tangkis, pencak silat, hingga jetski.

Dari cabor bulu tangkis, dua medali emas diraih dari nomor tunggal putra dan ganda putra. Di tunggal putra, medali dipersembahkan oleh Alwi Farhan usai menang perang saudara melawan Moh Zaki Ubaidillah.

Sementara itu, di ganda putra, Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani tampil gacor hingga meraih medali emas. Mereka kalahkan unggulan pertama asal Malaysia, yakni Aaron Chia/Soh Wooi Yik di babak final.