Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Klasemen Sementara Perolehan Medali SEA Games 2025, Minggu 14 Desember 2025 Pukul 18.00 WIB: Raih 39 Emas, Indonesia Jauh Tinggalkan Malaysia

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 14 Desember 2025 |18:58 WIB
Klasemen Sementara Perolehan Medali SEA Games 2025, Minggu 14 Desember 2025 Pukul 18.00 WIB: Raih 39 Emas, Indonesia Jauh Tinggalkan Malaysia
Alwi Farhan kala berlaga. (Foto: PBSI)
A
A
A

KLASEMEN sementara perolehan medali SEA Games 2025, Minggu 14 Desember 2025 pukul 18.00 WIB menarik diulas. Kini, kontingen Indonesia makin jauh tinggalkan Malaysia.

Pasalnya, kontingen Merah Putih sudah meraih 39 medali emas saat ini. Indonesia pun menempati posisi kedua di klasemen.

Sabar Karyaman/Reza Pahlevi. (Foto: NOC Indonesia/Naif Muhammad)

1. Medali Emas Terus Bertambah

Koleksi medali emas Indonesia terus bertambah hari ini. Ada wakil dari berbagai cabor yang sukses meraih medali emas dari berbagai cabor, mulai dari bulu tangkis, pencak silat, hingga jetski.

Dari cabor bulu tangkis, dua medali emas diraih dari nomor tunggal putra dan ganda putra. Di tunggal putra, medali dipersembahkan oleh Alwi Farhan usai menang perang saudara melawan Moh Zaki Ubaidillah.

Sementara itu, di ganda putra, Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani tampil gacor hingga meraih medali emas. Mereka kalahkan unggulan pertama asal Malaysia, yakni Aaron Chia/Soh Wooi Yik di babak final.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/43/3189848/timnas_voli_putri_indonesia-i9jJ_large.jpg
Hasil SEA Games 2025: Timnas Voli Putri Indonesia Kalah 0-3 dari Thailand, Gagal ke Final!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/43/3189847/aero_sutan_answar-s5Y2_large.jpg
Hasil SEA Games 2025: Aero Sutan Aswar Persembahkan Medali Emas Ke-38 dari Jetski!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/40/3189838/sabar_karyaman_gutama_dan_moh_reza_pahlevi_isfahani-OnEM_large.jpg
Hasil Final Bulu Tangkis SEA Games 2025: Bungkam Aaron Chia/Soh Wooi Yik, Sabar/Reza Sumbang Emas Ke-37!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/43/3189837/logo_sea_games_2025-78eo_large.jpg
Hasil SEA Games 2025: Pencak Silat Tambah Medali Emas Indonesia, Seni Regu Putra Raih Emas Ke-36!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/43/3189832/kontingen_biliar_indonesia_untuk_sea_games_2025-axkr_large.jpg
Hasil SEA Games 2025: Biliar Indonesia Panen Medali, Raih 2 Perak dan 1 Perunggu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/40/3189825/alwi_farhan-eqpm_large.jpg
Hasil Final Bulu Tangkis SEA Games 2025: Sikat Zaki Ubaidillah, Alwi Farhan Persembahkan Emas Ke-35 untuk Indonesia!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement