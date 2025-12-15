Hasil Timnas Voli Putri Indonesia vs Filipina di SEA Games 202: Menang 3-1, Perunggu Berhasil Diamankan!

BANGKOK – Timnas Voli Putri Indonesia berhasil mengamankan medali perunggu di ajang SEA Games Thailand 2025. Kepastian itu didapat setelah skuad yang dipimpin Megawati Hagestri berhasil mengalahkan Filipina dengan skor 3-1 (28-26, 13-25, 30-28, dan 26-24) dalam perebutan tempat ketiga.

Pertandingan sengit ini digelar di Indoor Stadium Huamark, Sports Authority of Thailand, Bangkok, pada Senin (15/12/2025) sore WIB.

1. Pertarungan Ketat di Set Awal

Timnas voli putri Indonesia memulai set pertama dengan permainan yang agresif. Megawati Hangestri dan rekan-rekannya mencoba tampil dominan dengan melancarkan serangan masif.

Namun, Timnas voli putri Filipina juga menunjukkan pertahanan yang solid dan pengembalian bola yang efektif, membuat mereka berhasil mengejar ketertinggalan. Walaupun mendapatkan perlawanan ketat, Indonesia akhirnya sukses mengunci kemenangan di set pertama dengan skor tipis 28-26.

Memasuki set kedua, Filipina tampil lebih efektif. Serangan beruntun dari Palomata Dell dan kolega berhasil membuat pertahanan Indonesia kewalahan. Akibatnya, Timnas voli putri Filipina berhasil mencuri keunggulan dan mengunci kemenangan atas Indonesia dengan skor telak 25-13, membuat skor set menjadi 1-1.

Timnas Voli Putri Indonesia raih medali perunggu di SEA Games 2025. (Foto: NOC Indonesia)

2. Dominasi dan Kunci Kemenangan

Berlanjut pada set ketiga, pertandingan kembali berjalan sangat ketat. Jual beli serangan berlangsung sengit sepanjang set, dan saling balas poin terjadi hingga akhir.