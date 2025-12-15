Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Vincentius Djajadiningrat Sumbang Emas Ke-51 Indonesia dari Cabor Menembak SEA Games 2025

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 15 Desember 2025 |18:14 WIB
Vincentius Djajadiningrat Sumbang Emas Ke-51 Indonesia dari Cabor Menembak SEA Games 2025
Atlet menembak Indonesia, Vincentius Djajadiningrat sumbang medali emas di SEA Games 2025. (Foto: Kemenpora)
A
A
A

BANGKOK – Tim Indonesia terus menunjukkan performa impresif dalam perburuan medali di SEA Games Thailand 2025. Kali ini, cabang olahraga (cabor) menembak berhasil menyumbangkan satu keping emas, yang sekaligus menambah perolehan medali emas Kontingen Merah Putih menjadi total 51 keping.

Medali emas tersebut dipersembahkan oleh Vincentius Djajadiningrat melalui nomor Practical Shooting - Production individual putra. Vincentius tampil sangat memukau dalam perlombaan yang berlangsung di Photharam Shooting Range, Thailand, pada Senin (15/12/2025).

1. Vincentius Bersinar

Tidak ada atlet yang mampu mengejar perolehan poin yang dikoleksi Vincentius, sehingga ia berhak penuh merebut medali emas. Sementara itu, medali perunggu di nomor ini diraih oleh John Lanuza dari Filipina.

Cabor menembak sendiri telah sukses meraih medali emas sebelumnya pada hari ini. Medali tersebut didapat oleh Arista Perdana Putri Darmono/Muhammad Iqbal Raia lewat nomor 10m Air Pistol beregu campuran.

Vincentius Djajadiningrat sumbang medali emas untuk Indonesia di SEA Games 2025. (Foto: Kemenpora)
Vincentius Djajadiningrat sumbang medali emas untuk Indonesia di SEA Games 2025. (Foto: Kemenpora)

Dengan begitu, cabor menembak total mempersembahkan dua medali emas pada hari ini untuk Indonesia.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/43/3190038/klasemen_sementara_perolehan_medali_sea_games_2025_senin_15_desember_2025_pukul_1700_wib_timnasindonesiaofficial-2ow3_large.jpg
Klasemen Sementara Perolehan Medali SEA Games 2025, Senin 15 Desember 2025 Pukul 17.00 WIB: Tembus 50 Emas, Indonesia Bikin Malu Malaysia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/43/3190037/rizki_juniansyah-IPe7_large.jpg
Breaking News: Rizki Juniansyah Pecahkan Rekor Dunia, Sekaligus Rebut Emas Ke-50 untuk Indonesia di SEA Games 2025!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/43/3190025/timnas_basket_putra_indonesia-qvxT_large.jpg
Hasil SEA Games 2025: Sikat Singapura, Timnas Basket Putra Indonesia Tantang Vietnam di Perempatfinal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/43/3190023/tharisa_dea_florentina-z6ao_large.jpg
Tharisa Dea dan Samuel Marbun Bersinar, Indonesia Tambah 2 Medali Emas SEA Games 2025 dari Wushu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/43/3189978/muhammad_iqbal_raia_prabowo_dan_arista_perdana_putri_darmono-612g_large.jpg
Hasil SEA Games 2025: Iqbal/Arista Gemilang, Menembak Sumbang Medali Emas Ke-47 untuk Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/43/3189974/ahmad_ghozali_persembahkan_emas_ke_46_bagi_kontingen_indonesia_di_sea_games_2025_ghozali-Jhur_large.jpg
Hasil SEA Games 2025: Wushu Persembahkan Emas Ke-46 Bagi Kontingen Indonesia!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement