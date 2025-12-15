Vincentius Djajadiningrat Sumbang Emas Ke-51 Indonesia dari Cabor Menembak SEA Games 2025

BANGKOK – Tim Indonesia terus menunjukkan performa impresif dalam perburuan medali di SEA Games Thailand 2025. Kali ini, cabang olahraga (cabor) menembak berhasil menyumbangkan satu keping emas, yang sekaligus menambah perolehan medali emas Kontingen Merah Putih menjadi total 51 keping.

Medali emas tersebut dipersembahkan oleh Vincentius Djajadiningrat melalui nomor Practical Shooting - Production individual putra. Vincentius tampil sangat memukau dalam perlombaan yang berlangsung di Photharam Shooting Range, Thailand, pada Senin (15/12/2025).

1. Vincentius Bersinar

Tidak ada atlet yang mampu mengejar perolehan poin yang dikoleksi Vincentius, sehingga ia berhak penuh merebut medali emas. Sementara itu, medali perunggu di nomor ini diraih oleh John Lanuza dari Filipina.

Cabor menembak sendiri telah sukses meraih medali emas sebelumnya pada hari ini. Medali tersebut didapat oleh Arista Perdana Putri Darmono/Muhammad Iqbal Raia lewat nomor 10m Air Pistol beregu campuran.

Vincentius Djajadiningrat sumbang medali emas untuk Indonesia di SEA Games 2025. (Foto: Kemenpora)

Dengan begitu, cabor menembak total mempersembahkan dua medali emas pada hari ini untuk Indonesia.