HOME SPORTS SPORT LAIN

Klasemen Sementara Perolehan Medali SEA Games 2025, Senin 15 Desember 2025 Pukul 07.00 WIB: Rebut 43 Emas, Indonesia Tinggalkan Vietnam

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 15 Desember 2025 |07:26 WIB
Klasemen Sementara Perolehan Medali SEA Games 2025, Senin 15 Desember 2025 Pukul 07.00 WIB: Rebut 43 Emas, Indonesia Tinggalkan Vietnam
Simak klasemen sementara perolehan medali SEA Games 2025 hingga Senin (15/12/2025) pukul 07.00 WIB (Foto: Okezone/Andika Rachmansyah)
A
A
A

KLASEMEN sementara perolehan medali SEA Games 2025, Senin (15/12/2025) pukul 07.00 WIB sudah diketahui. Kontingen Indonesia kini sudah mengumpulkan 43 medali emas!

SEA Games 2025 memasuki hari keenam. Hingga Minggu 14 Desember 2025 malam WIB, Kontingen Indonesia terus menambah pundi-pundi medali.

1. Tambah 12 Medali Emas

Tim Tenis Beregu Putra Indonesia meraih emas di SEA Games 2025 (Foto: NOC Indonesia/Mochammad Rifqi)
Tim Tenis Beregu Putra Indonesia meraih emas di SEA Games 2025 (Foto: NOC Indonesia/Mochammad Rifqi)

Sepanjang kemarin, Kontingen Indonesia total menyabet 12 medali emas! Alhasil, Tim Merah Putih saat ini memiliki 43 emas, 56 perak, dan 53 perunggu.

Bisa dibilang, Kontingen Indonesia sudah mencapai setengah dari target yang dibebankan Kemenpora RI yakni 80 medali emas. Bahkan, saat ini mereka duduk di posisi 2 klasemen, hanya kalah dari Kontingen Thailand.

Capaian ini tentu positif jelang hari keenam. Apalagi, masih ada sejumlah cabang olahraga (cabor) yang akan menggelar perebutan medali seperti senam, balap sepeda, menembak, renang, angkat besi, dan lainnya.

Tentu diharapkan jagoan-jagoan olahraga Tanah Air bisa menambah raihan medali emas. Paling tidak, angkanya bisa menembus 50-an pada Senin (15/12/2025) malam WIB.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
