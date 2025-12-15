Link Live Streaming Timnas Voli Putra Indonesia vs Myanmar di SEA Games 2025, Klik di Sini!

LINK live streaming Timnas Voli Putra Indonesia vs Timnas Voli Putra Myanmar di SEA Games 2025 sudah diketahui. Anda bisa klik di akhir artikel!

Timnas Voli Putra Indonesia akan turun gelanggang di SEA Games 2025. Mereka dijadwalkan menghadapi Timnas Voli Putra Myanmar pada partai pertama di Indoor Stadium Huamark, Bangkok, Thailand, Senin (15/12/2025) pukul 10.00 WIB.

1. Grup B SEA Games 2025

Selain Myanmar, Indonesia juga akan menghadapi Timnas Voli Putra Filipina di Grup B. Namun, pertandingan tersebut baru akan berlangsung pada Selasa 16 Desember 2025 siang WIB.

Myanmar sudah lebih dulu bermain pada Sabtu 13 Desember 2025. Sayangnya, mereka menelan kekalahan telak 0-3 dari Filipina.

Di atas kertas, Timnas Voli Putra Indonesia bukanlah lawan sepadan buat Myanmar. Boy Arnez dan kawan-kawan sangat dijagokan untuk menang bahkan dengan skor telak 3-0.

Apalagi, Timnas Voli Putra Indonesia sangat dominan di SEA Games. Dalam tiga edisi terakhir, Merah Putih selalu berhasil menyabet medali emas.