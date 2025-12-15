Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Hasil Lempar Lembing Putra SEA Games 2025: Abdul Hafiz Pastikan Emas Ke-52 Indonesia

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 15 Desember 2025 |18:40 WIB
Hasil Lempar Lembing Putra SEA Games 2025: Abdul Hafiz Pastikan Emas Ke-52 Indonesia
Atlet lempar lembing Indonesia, Abdul Hafiz. (Foto: Kemenpora)
A
A
A

BANGKOK – Kabar gembira kembali datang dari cabang olahraga (cabor) atletik. Atlet lempar lembing putra Indonesia, Abdul Hafiz, berhasil merebut medali emas dari nomor lempar lembing putra di SEA Games Thailand 2025. Emas Hafiz ini sekaligus menjadi medali emas ke-52 bagi Kontingen Merah Putih.

Perlombaan final lempar lembing putra berlangsung di Suphachalasai Stadium, National Stadium, Bangkok, Thailand pada Senin (15/12/2025) sore WIB. Hafiz tampil luar biasa dan sukses mengalahkan lima pesaingnya, termasuk rekan senegaranya sendiri.

1. Dominasi Indonesia di Lempar Lembing

Abdul Hafiz menunjukkan penampilan terbaiknya dengan mencatatkan jarak lemparan sejauh 72.82 meter untuk mengunci medali emas. Hasil ini memastikan tidak ada atlet lain yang mampu menandingi lemparan terbaiknya di SEA Games Thailand 2025.

Yang lebih membanggakan, Indonesia berhasil mengamankan posisi 1-2 di nomor ini. Catatan poin Hafiz disusul oleh kompatriotnya, Silfanus Ndiken, yang berhasil merebut medali perak setelah membukukan lemparan sejauh 71.99 meter.

Abdul Hafiz. (Foto: Kemenpora)
Abdul Hafiz. (Foto: Kemenpora)

Sementara itu, medali perunggu didapatkan oleh atlet lempar lembing Thailand, Wachirawit Sornwhicai, yang mencatatkan 69.62 meter.

 

