SPORT LAIN

Kisah Perenang Supercantik Masniari Wolf, Pengoleksi Medali Emas di 3 SEA Games Beruntun yang Pernah Diminta Pelatih Ganti Gaya

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 15 Desember 2025 |10:37 WIB
Kisah Perenang Supercantik Masniari Wolf, Pengoleksi Medali Emas di 3 SEA Games Beruntun yang Pernah Diminta Pelatih Ganti Gaya
Simak kisah Masniari Wolf yang sempat diminta pelatih untuk ganti gaya renang hingga berbuah medali emas SEA Games (Foto: PB Akuatik)
A
A
A

KISAH perenang supercantik Masniari Wolf menarik untuk diulas. Sebab, pengoleksi medali emas di 3 edisi SEA Games beruntun itu pernah diminta pelatih ganti gaya.

Masniari Wolf bersinar dalam SEA Games 2025 karena berhasil meraih medali emas. Ia selalu menorehkan minimal 1 keping emas untuk Kontingen Indonesia dalam 3 edisi terakhir SEA Games sejak 2021.

1. Ratu Gaya Punggung

Masniari Wolf

Pada SEA Games 2025, Masniari berhasil meraih medali emas setelah menjadi yang terbaik pada final cabang renang 50m gaya punggung putri. Ia melesat ke garis finis dengan catatan apik yakni 28,80 detik sekaligus menahbiskan diri sebagai ratu gaya punggung.

Kejayaan Masniari merupakan buah ketekunannya dalam membangun karakter dan kemampuan dalam olahraga renang. Ia salah satu atlet renang putri yang mempunyai tekad tinggi sedari kecil.

Masniari mengungkapkan dunia olahraga renang ini sudah ditekuni sejak berusia 11 tahun. Ia harus meniti kariernya di Jerman mulai dari tempat asalnya Wiesbaden hingga Frankfurt.

"Jadi, saya sudah berenang selama hidup saya dan dahulu sebagai anak kecil saya terus melakukannya karena ini menyenangkan,” kata Masniari, dikutip Senin (15/12/2025).

“Saya bisa melakukannya sekali dalam seminggu hingga saya mendapat tawaran dari seorang pelatih tim yang lebih tinggi dari klub saya," imbuh perempuan berdarah Jerman itu.

"Dia (coach) bilang, ingin saya bergabung di timnya dan berlatih empat kali dalam seminggu. Tapi pada saat itu saya sempat tidak ingin lebih banyak berlatih, karena saya hanya ingin menikmati renang satu kali seminggu tapi setelah beberapa bulan, saya coba masuk tim tersebut," tukas Masniari.

 

