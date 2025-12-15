Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Raih 3 Emas, Tim Bulu Tangkis Indonesia Juara Umum di SEA Games 2025

Djanti Virantika , Jurnalis-Senin, 15 Desember 2025 |02:05 WIB
Raih 3 Emas, Tim Bulu Tangkis Indonesia Juara Umum di SEA Games 2025
Tim bulu tangkis Indonesia juara umum di SEA Games 2025. (Foto: PBSI)
A
A
A

PRESTASI ciamik diukir tim bulu tangkis Indonesia di SEA Games 2025. Alwi Farhan cs sukses jadi juara umum di SEA Games 2025.

Bahkan, tim bulu tangkis Indonesia juga berhasil melampaui target di SEA Games 2025. Sebab, ada 3 medali emas yang berhasil diraih.

Hasil Final Bulu Tangkis SEA Games 2025: Sikat Zaki Ubaidillah, Alwi Farhan Persembahkan Emas Ke-35 untuk Indonesia!

1. Juara Umum

Ya, pertandingan di cabor bulu tangkis Indonesia telah rampung digelar kemarin. Total, ada 10 medali yang bisa diraih para wakil Tanah Air.

Rinciannya, ada 3 medali emas, 3 perak, dan 4 perunggu. Medali emas pertama didapat dari nomor beregu putra. Tim bulu tangkis Indonesia memastikan naik podium tertinggi usai kalahkan Malaysia di final dengan skor 3-0.

Kemudian, dua medali emas tambahan di nomor individu. Ada Alwi Farhan dari nomor tunggal putra dan Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani dari sektor ganda putra yang meraih medali emas.

Sementara itu, tiga medali perak diraih lewat aksi tim beregu putri, aksi Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari (ganda putri), dan Moh Zaki Ubaidillah (tunggal putra).

Kemudian, empat medali perunggu diraih wakil dari sejumlah nomor pertandingan. Ada Putri Kusuma Wardani (tunggal putri), Jafar Hidayatullah/Felisha Pasaribu (ganda campuran), Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana (ganda putra), Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum (ganda putri).

Hasil ini membuat Indonesia dominasi cabor bulu tangkis SEA Games 2025. Medali lainnya diraih sejumlah negara, mulai dari Thailand, Malaysia, hingga Vietnam.

“Merah Putih berkibar di cabor Bulutangkis SEA Games XXXIII,” tulis akun Instagram PBSI, dikutip Senin (15/12/2025).

“Indonesia keluar sebagai JUARA UMUM setelah merebut 3 medali emas, 3 medali perak dan 4 medali perunggu. Bangga!!!” lanjutnya.

 

