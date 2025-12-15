Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Tiba di Tanah Air, Tim Taekwondo Indonesia Sukses Penuhi Target 2 Emas di SEA Games 2025

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 15 Desember 2025 |01:05 WIB
Kontingen Taekwondo Indonesia di SEA Games 2025. (Foto: Andika Rachmansyah/Okezone)
Kontingen Taekwondo Indonesia di SEA Games 2025. (Foto: Andika Rachmansyah/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Tim nasional taekwondo Indonesia telah tiba di Tanah Air pada Minggu (14/12/2025) malam WIB usai berlaga di SEA Games 2025. Para atlet tiba di Indonesia dengan perasaan lega karena berhasil memenuhi target yang diberikan federasi, yakni dua medali emas.

Tim taekwondo Indonesia pulang dengan membawa total 10 medali, rinciannya dua emas, dua perak, dan enam perunggu. Untuk emas diraih lewat nomor kyorugi putra kelas 74 kilogram, dan poomsae beregu putra.

kontingen taekwondo indonesia di sea games 2025

1. Penuhi Target

Peraih emas nomor kyorugi, Arya Danu Susilo, menegaskan pencapaian itu sesuai dengan sasaran yang ditetapkan sebelum keberangkatan. Dian juga mengakui tekanan besar saat menghadapi partai final.

"Ya Alhamdulillah kita sesuai dengan target dua emas. (Laga final) Itu rasanya luar biasa deg-degan, nervous. Tapi saya bisa melakukan dengan baik final," kata Arya kepada wartawan termasuk iNews Media Group di Bandara Soekarno-Hatta, Minggu (14/12/2025).

Medali emas ini terasa semakin spesial bagi Arya karena menjadi debutnya di SEA Games 2025. Mengenai bonus Rp1 miliar yang dijanjikan Presiden Prabowo Subianto, Arya berencana untuk menyimpannya.

"Iya, emas pertama. Iya, saya baru debut tahun ini. (Bonus) Mau ditabung rencana," singkat dia.

2. Penantian Panjang

Emas kedua yang datang dari nomor poomsae beregu putra, menandai penantian panjang Indonesia sejak terakhir meraih emas pada 2011. Tim tersebut diperkuat Muhammad Alfi Kusuma, Muhammad Rizal, Muhammad Hafizh Fachrul Rhazy.

Alfi menyampaikan kunci kemenangan mereka adalah tqmpil lepas tanpa memikirkan medali. Dia tidak menyangka nomor poomsae beregu putra bisa meraih medali emas setelah terakhir kali pada 2011.

"Udah all out ajalah. Kita enggak mikir medali emas, kita enggak mikir bonus, enggak mikir apa," ujar Alfi.

"Alhamdulillah, tidak menyangka juga kami bisa dapet medali emas. Karena dalam sejarahnya Poomsae itu dapet medali emas lama sekali. Terakhir 2011," tambahnya.

 

Halaman:
1 2
