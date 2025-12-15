Kisah Haru Pebulu Tangkis Supercantik Ratchanok Intanon, Akhirnya Rebut Emas di SEA Games Terakhirnya

KISAH haru datang dari pebulu tangkis supercantik, Ratchanok Intanon. Dia akhirnya bisa lepas dahaga dengan merebut medali emas di SEA Games.

Pencapaian itu diukir Intanon usai berjaya di SEA Games 2025. Menariknya, ini dipastikan jadi medali emas pertama dan terakhir Intanon di nomor perorangan ajang tersebut. Sebab, ini jadi SEA Games terakhir yang diikutinya.

1. Lepas Dahaga Raih Emas di Nomor Individu

Nama Intanon memang sudah tak asing lagi. Dia jadi salah satu pemain andalan Thailand di nomor tunggal putri.

Intanon sudah ukir banyak prestasi manis sejak usia masih belia. Bahkan, dia sudah jadi juara dunia di umur 18 tahun.

Tetapi siapa sangka, di balik prestasi yang mentereng, Ratchanok Intanon tak pernah merasakan meraih medali emas di nomor perorangan SEA Games. Dia memang sudah beberapa kali meraih medali emas di SEA Games, namun di nomor beregu putri.

Pada nomor perorangan atau individu, pencapaian terbaik Ratchanok Intanon sebelumnya adalah meraih medali perak. Hasil itu didapatnya pada 2019.

Namun akhirnya kini, Ratchanok Intanon lepas dahaga akan medali emas di tunggal putri. Dia baru saja jadi juara di SEA Games 2025 pada nomor pertandingan tersebut. Kepastian itu didapat usai Intanon kalahkan rekan senegaranya, Supanida Katethong, di final dengan skor 21-19 dan 21-7.