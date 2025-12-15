Prestasi Membanggakan! Tambah Perunggu, Biliar Indonesia Sabet 2 Perak dan 2 Perunggu di SEA Games 2025

Kontingen biliar Indonesia sementara membukukan dua medali perak dan dua perunggu di SEA Games 2025 Thailand. Perolehan timnas biliar binaan Pengurus Besar Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (PB POBSI) --yang dipimpin oleh Hary Tanoesoedibjo-- tersebut masih berpeluang bertambah, karena Indonesia akan tampil pada dua nomor terakhir, yakni women snooker single dan men snooker single.

Medali terbaru Indonesia diraih dari nomor Men 6 Reds Snooker Team. Tim Indonesia yang diperkuat Dhendy Khristanto, Gebby Adi Wibawa Putra, dan Marlando Sihombing memastikan medali perunggu setelah kalah 2–4 dari Filipina pada laga semifinal, Minggu 14 Desember 2025.

Sekretaris Jenderal PB POBSI Achmad Fadil Nasution menilai penampilan tim Indonesia pada pertandingan tersebut mengalami keterlambatan menemukan ritme permainan. “Kami terlambat panas dan belum dapat memanfaatkan kesempatan yang ada, sementara Filipina bermain rapi,” ujar Fadil.

Dua medali perak Indonesia sebelumnya disumbangkan dari nomor Snooker Women’s Team dan 6 Reds Snooker Women’s Team. Pada kedua nomor tersebut, tim snooker putri Indonesia yang diperkuat Annabella Putri Yohana dan Emilia Putri Rahmanda berhasil menembus partai final sebelum harus mengakui keunggulan tim tuan rumah Thailand.

Sementara itu, medali perunggu lainnya diraih Indonesia dari nomor Biliar Beregu Putra. Tim Indonesia yang diperkuat Marlando Sihombing, Toni Setiadi, dan Gebby Adi Wibawa Putra terhenti di babak semifinal setelah kalah dari Myanmar.