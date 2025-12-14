Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Hasil SEA Games 2025: Timnas Voli Putri Indonesia Kalah 0-3 dari Thailand, Gagal ke Final!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 14 Desember 2025 |18:28 WIB
Hasil SEA Games 2025: Timnas Voli Putri Indonesia Kalah 0-3 dari Thailand, Gagal ke Final!
Timnas Voli Putri Indonesia kala berlaga. (Foto: Instagram/@indonesian_volleyball)
HASIL voli SEA Games 2025 sudah diketahui. Timnas Voli Putri Indonesia gagal melaju ke partai final usai takluk dari Thailand di babak semifinal.

Skuad Merah Putih kalah tiga set langsung dengan skor 0-3 (15-25, 21-25, dan 15-25) pada laga yang berlangsung di Stadion Indoor Huamark, Bangkok, Thailand, Minggu (14/12/2025) sore WIB. Meski kalah, Megawati Hangestri cs masih akan berjuang dalam perebutan medali perunggu.

Hasil Voli Indoor SEA Games 2025: Timnas Voli Putri Indonesia Lolos Semifinal Usai Bantai Myanmar!

Skuad Merah Putih akan menghadapi Filipina dalam laga perebutan medali perunggu. Filipina kalah dari Vietnam di babak semifinal.

Jalannya Pertandingan

Timnas Voli Putri Indonesia memulai set pertama dengan baik. Armada Marcos Sugiyama mampu ungguli Thailand dengan skor 8-6. Akan tetapi, tuan rumah perlahan mulai menemukan pola permainannya.

Variasi serangan yang mereka lancarkan terbukti jitu. Bagaimana tidak, Thailand berhasil membalikkan keadaan menjadi unggul 18-12.

Timnas Voli Putri Indonesia cukup kesulitan mengembangkan permainannya. Alhasil, Megawati Hangestri dkk kalah 15-25 di set pertama dari Thailand, sekaligus tertinggal 0-1.

 

Halaman:
1 2
