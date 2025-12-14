Kisah Sukses Rendy Varera Raih Medali Emas dan Perak SEA Games 2025, Berkat Dukungan sang Istri

BANGKOK – Atlet sepeda andalan Indonesia, Rendy Varera, tampil gemilang di ajang SEA Games Thailand 2025 dengan meraih satu medali emas dan satu medali perak. Keberhasilan luar biasa ini diakui Rendy tak lepas dari peran serta dukungan sang istri tercinta yang memberinya pesan krusial sebelum bertanding.

Prestasinya mencakup medali emas yang diraih dalam kategori men's cross country eliminator dan medali perak yang didapatkan melalui nomor downhill.

1. Pesan Spesial dari Istri

Rendy Varera mengungkapkan sang istri memintanya untuk selalu fokus dan tidak pernah memandang remeh lawan dalam kompetisi. Pesan tersebut menjadi pegangan yang membuatnya sangat fokus dan berusaha tampil maksimal sepanjang SEA Games 2025.

Selain dua medali dari Rendy, cabor sepeda juga menyumbang perak dari Riska Amelia. Sementara itu, Milatul Khaqimah masih kurang beruntung dalam penampilannya.

"Jangan pandang mudah musuh, karena kami juga enggak tahu, mereka juga latihan. Kami sama-sama latihan berat, enggak ada yang disepelekan. Jadi, ke sana harus maksimal, enggak boleh memandang remeh lawan. Fokus ke diri saya sendiri dan berdoa," kata Rendy di Bandara Soekarno-Hatta, Minggu (14/12/2025).

Rendy Varera. (Foto: Andri Bagus/Okezone)

2. Sambutan Meriah di Tanah Air

Cabor sepeda tiba di Indonesia dan mendapatkan sambutan yang meriah di Bandara Soekarno-Hatta, Sabtu 13 Desember 2025. Hal itu sebagai bentuk apresiasi kepada para atlet yang telah berjuang mengharumkan nama bangsa dalam SEA Games 2025.

Berdasarkan pantauan Okezone di Bandara Soetta, tiga atlet sepeda yang tiba adalah Rendy Varera, Milatul Khaqimah, dan Riska Amelia beserta ofisial. Mereka mendapatkan sambutan tanjidor dan pengalungan bendera Merah Putih oleh Ikatan Sport Sepeda Indonesia (ISSI) dan Komite Olimpiade Indonesia.

"Sangat terkejut sekali karena ini pertama kali saya juga. Jadi, sangat-sangat kaget pastinya karena baru pertama kali," kata Rendy Varera.