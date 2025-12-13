Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

2 Medali Emas dari Speed! Puja Lestari dan Robby Al Hilmi Pastikan Indonesia Rajai Panjat Tebing SEA Games 2025

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 13 Desember 2025 |19:50 WIB
2 Medali Emas dari Speed! Puja Lestari dan Robby Al Hilmi Pastikan Indonesia Rajai Panjat Tebing SEA Games 2025
Atlet panjat tebing Indonesia, Puja Lestari. (Foto: Kemenpora)
A
A
A

BANGKOK – Cabang olahraga (cabor) Panjat Tebing sukses menunjukkan dominasinya di SEA Games Thailand 2025 dengan mengawinkan medali emas. Dua keping emas berhasil direbut Indonesia dari nomor men's speed dan women's speed dalam perlombaan yang digelar di Bangkok Climbing Center pada Sabtu (13/12/2025).

Dua medali emas tersebut masing-masing dipersembahkan oleh Puja Lestari (nomor women's speed) dan Antasyafi Robby Al Hilmi (nomor men's speed).

1. Indonesia Sapu Bersih Emas-Perak Nomor Speed

Puja Lestari menjadi atlet pertama yang merengkuh medali emas dari cabor ini, disusul oleh wakil Indonesia lainnya, Susan Nur Hidayah, yang merebut medali perak dari nomor pertandingan yang sama.

Kemudian, Robby Al Hilmi berhasil menambah medali emas dari nomor men's speed. Kepingan perak juga dari nomor yang sama sukses diamankan oleh rekan senegaranya, Alfian Muhammad Fajri. Tambahan empat keping medali (dua emas dan dua perak) ini menunjukkan kekuatan Indonesia di nomor kecepatan panjat tebing.

2. Medali Capai Angka 30 Emas

Puja Lestari (Foto: Kemenpora)
Puja Lestari (Foto: Kemenpora)

Tambahan empat keping medali ini membuat kontingen Indonesia semakin mantap di klasemen SEA Games Thailand 2025. Saat ini, Tim Merah Putih sudah membukukan 30 medali emas, 40 keping perak, dan 27 keping perunggu.

 

