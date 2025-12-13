Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Klasemen Sementara Perolehan Medali SEA Games 2025, Sabtu 13 Desember 2025 Pukul 22.00 WIB: Salip Vietnam, Indonesia Kini Posisi 2!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 13 Desember 2025 |22:30 WIB
Klasemen Sementara Perolehan Medali SEA Games 2025, Sabtu 13 Desember 2025 Pukul 22.00 WIB: Salip Vietnam, Indonesia Kini Posisi 2!
Tim beregu tenis putri Indonesia raih medali emas SEA Games 2025. (Foto: Kemenpora)
A
A
A

KLASEMEN sementara perolehan medali SEA Games 2025 pada Sabtu (13/12/2025) hingga pukul 22.00 WIB masih dikuasai Thailand. Kabar baiknya, Kontingen Indonesia berhasil naik posisi ke peringkat kedua usai menyalip Vietnam.

Indonesia mampu menggeser Vietnam dari posisi kedua lantaran kini mengoleksi 31 medali emas. Secara total, Indonesia sudah mengoleksi 110 medali, dengan rincian 31 emas, 43 perak, dan 36 perunggu.

1. Indonesia Salip Vietnam

Dalam beberapa hari terakhir, Vietnam terus berada di atas Indonesia dalam klasemen perolehan medali SEA Games 2025. Padahal awalnya Indonesia yang terus membuntiti Thailand di urutan kedua.

Namun, mulai malam hari, Sabtu (13/1/2025), Indonesia akhirnya berhasil menyalip Vietnam lagi. Hal itu tak lepas dari total 31 medali emas yang mampu diamankan para atlet Tanah Air.

Tim tenis beregu putra Indonesia. (Foto: Kemenpora)
Tim tenis beregu putra Indonesia. (Foto: Kemenpora)

Vietnam pun diketahui sudah memiliki 113 medali. 113 medali itu terdiri dari 30 emas, 29 perak, dan  54 perunggu.

Jadi, Indonesia saat ini unggul 1 medali emas saja dari Vietnam. Keberhasilan Tim Merah-Putih kembali merebut posisi kedua pun berkat tim tenis beregu putra dan atlet panjat tebing.

 

Halaman:
1 2
