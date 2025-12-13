Kalahkan Thailand di Final, Tim Tenis Putra Indonesia Raih Medali Emas Ke-31 SEA Games 2025

NONTHABURI – Tim tenis putra Indonesia sukses meraih medali emas di nomor beregu SEA Games Thailand 2025. Gelar juara dipastikan setelah Tim Merah Putih menumbangkan tim tuan rumah, Thailand, di partai pamungkas dengan skor akhir 2-1.

Pertandingan penentuan yang menegangkan tersebut berlangsung di National Tennis Development Center, Nonthaburi, Thailand, pada Sabtu (13/12/2025).

1. Tunggal Putra Berjuang Keras

Langkah tim tenis putra Indonesia dimulai dengan perjuangan tunggal putra pertama, Justin Barki, yang berhadapan dengan petenis Thailand, Kasidit Samrej. Meskipun sempat merebut kemenangan di set pertama dengan skor 7-6, Justin akhirnya harus tumbang dari Samrej setelah kalah di dua set berikutnya, 4-6 dan 3-6. Kekalahan ini membuat tim tenis putra Indonesia tertinggal 0-1 dari Thailand.

Namun, tim Indonesia berhasil menyamakan kedudukan lewat perjuangan tunggal putra kedua, M. Rifqi Fitriadi. Rifqi Fitriadi merebut kemenangan atas Maximus Jones melalui pertarungan sengit tiga set, dengan skor akhir 6-3, 4-6, 7-6.

Tim tenis beregu putra Indonesia. (Foto: Kemenpora)

2. Kemenangan Ganda Penentu Emas

Kondisi imbang 1-1 membuat laga ganda putra menjadi penentu medali emas. Pasangan Justin Barki/Christopher Rungkat tampil dominan dan berhasil mengunci kemenangan atas pasangan Thailand, Pruchya Isarow/Kasidit Samrej.