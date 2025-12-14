Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Taekwondo Sumbang Medali Emas untuk Indonesia di SEA Games 2025, Ketum PBTI Bangga

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 14 Desember 2025 |04:01 WIB
Taekwondo Sumbang Medali Emas untuk Indonesia di SEA Games 2025, Ketum PBTI Bangga
Atlet taekwondo, Arya Danu Susilo. (Foto: Instagram/itsaryaadanu_)
A
A
A

JAKARTA – Cabang olahraga (cabor) Taekwondo kembali menyumbangkan medali emas untuk Indonesia di SEA Games Thailand 2025. Richard Tampubolon, selaku Ketua Umum Pengurus Besar Taekwondo Indonesia (Ketum PBTI) sekaligus Kepala Staf Umum (Kasum) TNI, menyampaikan rasa bangga dan bahagia atas capaian yang diraih oleh para atlet.

Rasa bangga tersebut secara khusus diungkapkan Richard setelah atlet Taekwondo, Arya Danu Susilo, sukses menyumbangkan medali emas ke-25 untuk kontingen Merah Putih.

1. Arya Danu Dominan di Final

Arya Danu Susilo meraih emas ke-25 bagi Indonesia setelah tampil dominan di final nomor -74 kg putra. Keberhasilan tersebut diraih Arya setelah mengalahkan wakil Vietnam, Ly Hong Phuc, dalam duel yang berlangsung di Island Hall 3rd Floor, Fashion Island Bangkok Shopping Mall, Bangkok, pada Sabtu (13/12/2025) sore WIB.

Letjen TNI Richard Tampubolon sangat mengapresiasi kinerja tersebut. "Saya sangat bangga dan bahagia atas prestasi atlet Taekwondo Indonesia pada event bergengsi SEA Games 2025 di Thailand," ujar Richard dari keterangan tertulisnya, Sabtu (13/12/2025).

Ketum PBTI Richard Tampubolon lepas 13 Atlet Taekwondo menuju SEA Games 2025. (Foto: PBTI)
Ketum PBTI Richard Tampubolon lepas 13 Atlet Taekwondo menuju SEA Games 2025. (Foto: PBTI)

2. Rincian 10 Medali Taekwondo untuk Indonesia

Secara keseluruhan, Richard Tampubolon menyebut bahwa Atlet Taekwondo Indonesia sejauh ini telah menyumbangkan total 10 medali untuk Indonesia di SEA Games ke-33 Thailand.

 

Telusuri berita Sport lainnya
