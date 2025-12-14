Kisah Perjuangan 6 Atlet MMA, Pulang Bawa Medali Penuh Bangga dari SEA Games 2025

JAKARTA – Kontingen cabang olahraga (cabor) Mixed Martial Arts (MMA) tiba di Bandara Soekarno-Hatta dengan disambut penuh haru pada Jumat 12 Desember 2025 malam WIB. Kepulangan mereka disambut meriah usai berhasil mengharumkan nama bangsa dengan menyabet total enam medali dalam ajang SEA Games 2025, meskipun medali tersebut tidak masuk dalam perhitungan resmi kontingen.

Tim MMA tiba bersama cabor basket putra, putri, dan bulutangkis, dan disambut dengan pengalungan bunga oleh Komite Olimpiade Indonesia (KOI).

1. Medali Berharga dan Apresiasi PB Pertacami

Dalam SEA Games 2025, tim MMA Indonesia sukses meraih satu medali emas yang dipersembahkan oleh Dwi Ani Retno Wulan, empat medali perak, dan satu medali perunggu. Sayangnya, medali dari MMA tidak dihitung dalam perolehan resmi kontingen Indonesia karena termasuk kategori value creation event.

Wakil Ketua Umum (Waketum) Persatuan Tarung Campuran Indonesia (Pertacami), Jovinus Carolus Legawa, mengungkapkan rasa bangganya. Ia juga memastikan para atlet akan menerima bonus sebagai bentuk apresiasi atas prestasi membanggakan tersebut.

Dwi Ani Retno Wulan merebut medali emas SEA Games 2025 (Foto: Instagram/@dwiretnomma)

“Ya memang kita ekspektasi ya karena persiapannya juga cukup lama. Ketua Umum kami memang sangat peduli bahwa ada potensi. Atlet-atlet muda Indonesia bisa berkiprah di internasional. Terbukti kami kirim enam atlet, semua pulang bawa medali," kata Jovinus, dikutip Minggu (14/12/2025).

"PB Pertacami melalui Ketua Umum pasti menyediakan bonus untuk mereka. Nanti besarannya mungkin Ketua Umum langsung yang akan bicara ya. Tapi pasti ada," tambahnya.